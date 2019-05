Borghi ritrovati stasera su Rete 4 con Lucilla Agosti | anticipazioni

blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Regalare una seconda giovinezza a un affascinante piccolo borgo semi-abbandonato in provincia di Pistoia. È questo l’obiettivo dei cinque protagonisti di- Una sfida per una nuova vita, il programma di4 in onda da oggi, mercoledì 29 maggio, in seconda serata (in replica domenica alle ore 09), oltre che in live streaming su Mediaset Play. Il programma, prodotto da Nonpanic Banijay con Leroy Merlin, racconta, passo dopo passo, la nuova vita di Calamecca, un paesino arroccato tra i monti pistoiesi in cui vivono, ad oggi, solo 55 abitanti. È qui che si trasferiscono Sonny e Federica, Peter, Giuseppe e Mariarosa, intenzionati ad abbandonare il caos della città e pronti a mettersi in gioco ciascuno in un’attività: nello specifico l’apertura di un bed&breakfast e di un ristorantino casereccio e la realizzazione di uno spazio web che possa promuovere le bellezze ...

