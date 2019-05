Blood and Truth | il seguito spirituale di The London Heist per PSVR si mostra in un video

Blood and Truth - recensione : Se state leggendo questa recensione, quasi sicuramente possedete un visore Sony per la realtà virtuale. E se possedete un PlayStation VR è altamente probabile che abbiate provato (e fatto provare ad amici e parenti) la collection VR Worlds. Allo stesso modo, se avete giocato i titoli di VR Worlds, avrete sicuramente apprezzato l'intensa avventura The London Heist.Ecco, Blood and Truth è fondamentalmente il seguito spirituale di The London Heist, ...

Blood and Truth si mostra nel nuovo trailer italiano : Se siete in cerca di nuova avventure da vivere su PlayStation VR vi farà felici sapere che Sony London Studio ha appena lanciato il primo trailer di Blood & Truth, il loro nuovo gioco per la fortunata periferica PS4.In poche parole si tratta di un titolo con l'anima action degli sparatutto su binari, il tutto guarnito di una storia di livello e ricchezza di effetti speciali soddisfacenti.Nel trailer possiamo fare conoscenza con Ryan Marks, ...

Blood and Truth si mostra nel nuovo trailer in italiano : Se siete in cerca di nuova avventure da vivere su PlayStation VR vi farà felici sapere che Sony London Studio ha appena lanciato il primo trailer di Blood & Truth, il loro nuovo gioco per la fortunata periferica PS4.In poche parole si tratta di un titolo con l'anima action degli sparatutto su binari, il tutto guarnito di una storia di livello e ricchezza di effetti speciali soddisfacenti.Nel trailer possiamo fare conoscenza con Ryan Marks, ...

Blood Bowl - la recensione. Quando il fantasy incontra lo sport! : ... di sicuro avere un gioco sportivo ambientato nell'universo di Warhammer fantasy è uno dei sogni proibiti di qualsiasi fan della Games Workshop, il brand inglese di miniature famoso in tutto il mondo.

Irlanda del Nord - scontri a Creggan (Derry) fanno rivivere il Bloody Sunday. “Da qui partì il corteo del 1972” : La polizia di Derry/Londonderry, Irlanda del Nord, indaga per terrorismo dopo i fatti di ieri sera nel quartiere repubblicano di Creggan. Negli scontri una giornalista del posto, Lyra McKee, è stata colpita da due proiettili alla testa ed è morta poco dopo in ospedale. L’ombra del New Ira, la costola oltranzista dell’Irish Republican Army, nata dopo gli accordi del venerdì Santo, il 10 aprile 1998, aleggia sull’episodio. A sparare è stato ...