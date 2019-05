blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sarà il nuovo Cherry Season? Di sicuro,, lache5 manderà in onda in daytime a giugno (manca ancora la data ufficiale, ma sembra molto probabile che il debutto sia il 10 giugno 2019), ha tutte le carte in regola per bissare il successo dellache l'ha preceduta nella stessa fascia oraria fino a due anni fa.In comune con Cherry Season,(titolo originale "Dolunay") non ha solo il Paese di origine, ma anche la sua protagonista: Özge Gürel, nota al pubblico italiano per essere stata Öykü, sarà infatti Nazli, giovane cuoca al centro di una storia fatta di fraintendimenti, sacrifici ed, ovviamente, buoni sentimenti. Il palinsesto estivo did'ladi5 () pubblicato su TVBlog.it 29 maggio 2019 11:24.

SerieTvserie : Bittersweet - Ingredienti d'amore, ecco la nuova soap turca di Canale 5 (Video) - _mas_mary : Situazione sentimentale: A giugno in prima tv assoluta BitterSweet ingredienti d'amore. -