Bimbo ucciso a Novara - il compagno della madre tenta il suicidio in carcere : Ha tentato il suicidio nel carcere di Novara Nicholas Musi, il 23enne arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato per la morte del figlio della compagna,...

Bimbo ucciso a botte a Novara : compagno della madre tenta suicidio in carcere : Nicholas Musi, accusato insieme alla compagna dell'omicidio del piccolo Leonardo, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi con un lenzuolo alle inferriate della sua cella nel carcere di Novara dove è rinchiuso. Ad evitare la tragedia l'intervento immediato degli agenti di polizia penitenziaria.Continua a leggere

Chiedeva soltanto di vivere! Bimbo di 2 anni ucciso a Novara - oggi i funerali di Leonardo : Lutto cittadino a Novara, dove oggi si sono volti i funerali di Leonardo Russo, il Bimbo di 2 anni ucciso di botte nel quartiere Sant'Agapio. Per il delitto sono finiti in carcere la mamma, Gaia, e il compagno di lei, Nicolas. Presenti decine di cittadini alle esequie. Il Vescovo Brambilla: "Una vita appena sbocciata bussava alla porta del mondo per avere una casa e invece ha trovato miseria e violenza umana".

"Non sono stato io". La madre del Bimbo ucciso a Novara scarica le colpe sul compagno : “Non sono stata io”: davanti al gip Raffaella Zappatini, si è difesa così Gaia Russo, accusata col compagno Nicholas Musi dell’omicidio del figlio di appena 20 mesi. La giovane ha risposto per oltre un’ora e mezza alle domande del giudice, che si è riservato la decisione sulla convalida dell’arresto. Si è invece di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere, come già ...

Bimbo ucciso a botte - fermi convalidati : 14.30 Il Gip di Novara ha convalidato i fermi per la mamma di Leonardo, il Bimbo di 20 mesi morto per i maltrattamenti e le percosse, e per il compagno di lei. I due -lei di 22 anni, lui di 23- sono accusati di omicidio volontario pluriaggravato. Lei, per un'ora e mezza davanti al Gip, ha respinto le accuse, mentre il compagno si è avvalso della facoltà di non rispondere.Il compagno è accusato di aver ucciso il piccolino a botte.Sul corpicino ...

Bimbo ucciso a Novara - la madre fermata al giudice : “Non sono stata io” : Ha risposto alle domande e ha negato di essere responsabile della morte del figlio di 20 mesi. “Non sono stata io” ha detto Gaia Russo al gip di Novara Raffaella Zappatini. La donna è accusata col compagno Nicholas Musi dell’omicidio del piccolo Leonardo. La giovane ha risposto per oltre un’ora e mezza alle domande del giudice, che si è riservato la decisione sulla convalida del fermo. Si è invece di nuovo avvalso della facoltà di ...

Bimbo ucciso a Novara - madre e compagno arrestati : I funerali del Bimbo di neanche due anni morto a Novara dopo essere stato picchiato in casa, secondo la ricostruzione dei pm, si terranno martedì 27 maggio alle ore 14 in Duomo. Sarà lutto cittadino. Novara, morto Bimbo di 2 anni: indagati la madre e il compagno L'allarme era stato lanciato dalla madre del Bimbo Il piccolo Leonardo, di 20 mesi, sarebbe morto in ...

Bimbo ucciso - udienza convalida arresti : 10.20 Si tiene oggi l'udienza di convalida per gli arrestati nell'indagine sulla morte del piccolo Leonardo, il Bimbo di 20 mesi picchiato a morte, a Novara. Saranno ascoltati la madre Gaia Russo, 22 anni, e il compagno di lei Nicholas Musi, 23 anni. Entrambi agli arresti, sono accusati di omicidio volontario pluriaggravato. Domani a Novara lutto cittadino per i funerali di Leonardo.

Novara - Bimbo di 20 mesi ucciso : genitori arrestati/ Procuratrice "Siamo sconvolti" : Novara, bimbo di 20 mesi ucciso dai genitori: arrestati entrambi. La Procuratrice dopo aver visto le immagini "Siamo sconvolti"

Bimbo ucciso a Milano - il gip : “Il padre potrebbe rifarlo”. Sui piedini del piccolo anche bruciature di sigarette : potrebbe uccidere ancora, nonché fuggire, e quindi deve restare in cella Aljica Hrustic, il 25enne di origini croate arrestato mercoledì per l’omicidio di suo figlio Mehmed, di 2 anni e 5 mesi. Per questo il gip di Milano Valerio Natale ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere per l’uomo. Il giudice ha ritenuto infatti che vi siano sia “il concreto pericolo di reiterazione del reato” che il “pericolo di ...

Milano - Bimbo ucciso in casa : padre resta in carcere/ "Può uccidere ancora e fuggire" : Milano, bimbo ucciso in casa dal padre: resta in carcere. Lo ha deciso il Gip: "Può uccidere ancora e fuggire". Le ultime notizie.

Milano - Bimbo ucciso a due anni - «Sui piedi ustioni e bruciature fatte con un accendino» : Mehmed Hrustic, il bimbo morto a due anni a Milano, subiva da tempo le violenze del papà Aliza, finito in carcere per averlo ucciso di botte. Non riuscivo a dormire, mi sono alzato e...