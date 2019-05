Bimbo morto all’asilo | la maestra | «Si agitava | respirava male»

vanityfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) «Era un bambino bellissimo». Lache ha fatto addormentare ildi dieci mesi,all’improvviso nell’asilo privato di Roma Pastrocchi e Scarabocchi in via della Marrana, all’Appio, non si dà pace. «Sono rimasta con lui per un quarto d’ora per farlo addormentare, era tranquillo», ha spiegato a corriere.it. «Dormiva da un paio di minuti, quando mi sono alzata per cambiare il pannolino a una bimba. Sono tornata, dopo dieci minuti, ed era cianotico». È stata lei a chiamare i soccorsi, alle 11.41, dopo essersi accorta che il piccolo «si muoveva nel lettino, si», come ha spiegato ai carabinieri. Prima del riposino ilaveva mangiato un omogenizzato e giocato con le educatrici. Poi si era addormentato, come era abituato a fare da settimane, prima del pranzo. L’ambulanza è arrivata tempestivamente, in sei minuti: l’équipe ha tentato per un’ora di ...

