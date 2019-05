oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) ESCLUSIVA OA SPORT – A pochi mesi dalla conclusione della Coppa del Mondo, ma all’inizio della preparazione in vista della prossima stagione che porterà ai Mondiali di Anterselva, abbiamo incontrato, impegnato a sponsorizzare l’evento previsto a gennaio durante la 17esima tappa del Giro d’Italia, che termina nello stadio da lui più amato, quello del. Come è andato il primo raduno di Appiano con il team composto dalla squadra Elite e la squadra A? “Un mese e mezzo fa stavamo festeggiando a Milano sulla terrazza Martini, è già tempo di rimettersi al lavoro. Ad Appiano è filato tutto liscio in questo primo stage, anche se abbiamo trovato poco sole ma siamo comunque riusciti ad allenarci bene, in particolare al tiro nel poligono di Appiano, struttura che ospita anche alcuni atleti che praticano il tiro a segno”. Il maltempo di questa primavera ha ...

nvpersie7 : Biathlon, Dominik Windisch: “Anterselva regala sempre spettacolo. Ho preferito cambiare al tiro per trovare nuovi s… - TeoMatt89 : RT @DarioPuppo: Oggi il caffè ?? del dopo tappa lo offrono Dorothea Wierer e Dominik Windisch al traguardo di Anterselva a 259 giorni dai M… - kookamum : RT @DarioPuppo: Oggi il caffè ?? del dopo tappa lo offrono Dorothea Wierer e Dominik Windisch al traguardo di Anterselva a 259 giorni dai M… -