Beppe Sala si è montato la testa | Faccio vincere io la sinistra | sfida alla

La procura generale di Milano ha chiesto un anno e un mese di carcere per il sindaco Beppe Sala nel processo sulla Piastra Expo : La procura generale di Milano ha chiesto un anno e un mese di carcere per il sindaco Beppe Sala nel processo sulla Piastra Expo. Sala, che è stato commissario unico e amministratore delegato di Expo 2015, è accusato di falso materiale

Effetto Milano : Zingaretti ci speraBeppe Sala candidato premier Pd? : Nicola Zingaretti che non lascia nulla di intentato per provare a ridare un minimo di consenso al suo partito dopo la gestione Renzi, ci riprova da Milano. Il segretario del Pd vuole sfruttare un “Effetto Milano” sulle prossime Europee Segui su affaritaliani.it

La puntata 1 di Tribù : ospiti Beppe Sala e Maurizio Molinari | Sky Tg24 | : Al via il programma con Fabio Vitale: interviste ai protagonisti della politica in vista delle Europee. In onda dal martedì al venerdì, alle 20:20. Ospite della prima puntata, il primo cittadino di Milano: "Siri deve dimettersi", dice

