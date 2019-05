Bentley - Debutto vicino per la terza generazione della Flying Spur

quattroruote

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Lasarà presentata il prossimo 11 giugno e nel frattempo la Casa inglese ha diffuso due immagini ufficiali e un breve video teaser. Il legame stilistico con la Continental GT appena rinnovata è evidente, ma allo stesso tempo si nota una continuità rispetto allauscente, anche se la vettura immortalata in questi scatti è ancora un prototipo in fase di sviluppo. Ladefinisce questaseriecome il punto ideale di incontro tra una berlina sportiva e una limousine di lusso, introducendo tutte le più recenti tecnologie disponibili. Trazione e sta integrale. La2019, che debutta in concomitanza con i festeggiamenti per il centenario del marchio, per la prima volta combina la trazione integrale con l'asse posteriore snte, che esalta l'agilità a basse velocità e la stabilità a ritmi più elevati. ...

quattroruote : Si avvicina il debutto della nuova #Bentley #FlyingSpur -