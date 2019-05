huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Amarissimo risultato nelle elezioni europee, purtroppo largamente atteso. Si accentua l’avanzata delle forze nazionaliste, in linea con quanto emerso alla superficie elettorale a partire dal 23 Giugno 2016 (maggioranza pro-Brexit nel Regno Unito, vittoria di Trump negli Usa, travolgente affermazione anti-establishment nel referendum costituzionale in Italia, arretramenti dei partiti mainstream e successi dei partiti “populisti”, in particolare nazionalisti, in un filotto di elezioni politiche: dalla Germania alla Francia, dall’Italia all’Austria, oltre che a Est).Alla luce degli esiti del voto in Francia, Italia, Regno Unito e in forme diverse in Germania, per rimanere ai Paesi core, è consolatoria e preoccupante la lettura dei grandi media, soddisfatti perché “i sovranisti non hanno sfondato”.L’incancrenita grande coalizione ...

cotrozzilivio : RT @HuffPostItalia: Basta letture consolatorie. All'Europa serve una svolta nazionale-popolare e keynesiana - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Basta letture consolatorie. All'Europa serve una svolta nazionale-popolare e keynesiana - egidioCA : RT @HuffPostItalia: Basta letture consolatorie. All'Europa serve una svolta nazionale-popolare e keynesiana -