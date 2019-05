Basket | Golden State-Toronto | NBA Finals 2019 | le date della serie Calendario

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sta per iniziare la 73esima edizione delle Finali NBA, che scatteranno nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio tra iWarriors campioni in carica e iRaptors in casa di questi ultimi che quindi avranno dalla loro il fattore campo in virtù di una vittoria in più, 58 a 57, conquistata nell’ultima regular season. Sarà una prima assoluta alle finali persia soprattutto per una squadra canadese, mai arrivata all’ultimo atto dei playoff nella storiaLega nordamericana delprofessionistico. Per i Warriors si tratterà invecequinta finale consecutiva ma stavolta non giocheranno contro i Cleveland Cavaliers, contro i quali hanno vinto nel 2015, 2017 e 2018 e perso nel 2016. Hanno inoltre vinto due titoli nel 1947 e nel 1956 e raggiunto una finale nel 1948 quando ancora avevano sede a Philadelphia, sono tornati alle finali nel 1964 e nel 1967 ...

GruwFrequency : RT @dchinellato: Golden State comunque favorita per le #NBA Finals con Toronto, anche senza Durant. Di nuovo, I Warriors non sono più fort… - Maurog1994 : RT @dchinellato: Golden State comunque favorita per le #NBA Finals con Toronto, anche senza Durant. Di nuovo, I Warriors non sono più fort… - dchinellato : Golden State comunque favorita per le #NBA Finals con Toronto, anche senza Durant. Di nuovo, I Warriors non sono p… -