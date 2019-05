Bagni no gender | la Corte Suprema lascia libertà in Usa

Al comune di Reggio Emilia arrivano i Bagni gender free : Imitando l'esempio di altri Paesi, l'amministrazione locale ha deciso di introdurre nella propria sede dei bagni per il "terzo sesso", ovvero "gender free". L'iniziativa in realtà fa parte di un più vasto progetto che ha come obiettivo il contrasto alle discriminazioni e la tutela dei diritti Lgbti attraverso varie misure.Continua a leggere

Reggio Emilia - Bagni “gender neutral” in Comune : è la prima volta in Italia : Il Comune di Reggio Emilia ha deciso di istituire i bagni “gender neutral”, ovvero senza distinzione tra uomini e donne. E’ la prima volta che succede nel nostro Paese e l’iniziativa è contenuta nel protocollo operativo per il contrasto all’omontransofobia e omotransnegatività e per l’inclusione delle persone Lgbti – il primo in Italia – firmato nei giorni scorsi. Tra le altre cose si prevede anche l’uso ...

Reggio Emilia - arrivano i Bagni “gender neutral” in Comune : è la prima volta in Italia : Il Comune di Reggio Emilia ha deciso di istituire i bagni “gender neutral”, ovvero senza distinzione tra uomini e donne. E’ la prima volta che succede nel nostro Paese e l’iniziativa è contenuta nel protocollo operativo per il contrasto all’omontransofobia e omotransnegatività e per l’inclusione delle persone Lgbti – il primo in Italia – firmato nei giorni scorsi. Tra le altre cose si prevede anche l’uso ...

L'ultimo regalo del Pd? Bagni "gender free" e terzo sesso sui documenti : Bagni "neutrali", linguaggio inclusivo sui documenti, la casella "altro" oltre a "maschio" e "femmina". È quanto prevede il protocollo operativo per il contrasto all"omontransofobia e omotransnegatività e per l"inclusione delle persone Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali), sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia insieme ad enti e associazioni come Arcigay, Comune, Provincia, tribunale, istituti penali, Ausl, ...

Bagni 'gender free' al Comune di Reggio : ANSA, - Reggio EMILIA, 19 APR - Bagni 'gender free' in municipio, aggiunta di una terza identità di genere sui questionari grazie alla casella 'altro' oltre all'opzione maschio/femmina, adozione di un ...