Atletica – Al via oggi il Meeting di Savona | in gara il pesista Fabbri

Atletica – Domani al via le World Relays : 20 azzurri in pista ai Mondiali di staffette di Yokohama : Atletica, Mondiali di staffette: Domani 20 azzurri in pista a Yokohama Andranno tutti in gara Domani intorno all’ora di pranzo (nella serata giapponese), i 20 azzurri che affronteranno il turno d’esordio delle World Relays di Yokohama. Le prime a farlo saranno le ragazze della 4×400 (nell’ordine: Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Elisabetta Vandi, Chiara Bazzoni), attese ad un compito per nulla scontato. Tre le ...

Atletica - mondiali di staffetta al via. 'Per vincere non c è bisogno di quattro Bolt' : Correre con un 'bastone' tra le mani è una delle cose più scomode del mondo: 'Bisogna abituarsi e far finta che non esiste, anche se magari è necessario portarlo con la mano meno disinvolta'. Così ...

Atletica - al via su Sky Sport edizione 2019 della Diamond League : Venerdì 3 maggio, parte l’edizione 2019 della Diamond League, la più importante manifestazione di Atletica leggera, organizzata dalla IAAF, l’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, in esclusiva su Sky, tranne il meeting di Roma. Una grande occasione per vedere all’opera molte delle stelle dell’Atletica mondiale, e anche italiana, impegnate nelle 14 tappe del circuito, comprese le ...

Atletica - Caster Semenya pensa al ritiro dopo la sentenza del TAS : “Sapere quando andar via è saggio” : Mercoledì la corte del Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il ricorso dell’atleta sudafricana Caster Semenya contro la Federazione Internazionale di Atletica leggera (IAAF) relativamente al nuovo regolamento riguardante atleti iperandrogenici che producono naturalmente alti livelli di testosterone. La due volte campionessa olimpica negli 800 metri (tre ori iridati in bacheca) sarà obbligata a sottoporsi ad una cura ormonale per ...

Atletica – Maratona di Praga : Catherine Bertone attesa al via alla vigilia del suo 47° compleanno : Le sensazioni di Catherine Bertone alla vigilia della sua partecipazione alla Maratona di Praga Una vita di corsa per Catherine Bertone, attesa al via domenica 5 maggio nella Maratona di Praga. All’indomani della gara festeggerà 47 anni di età, ma nella passata stagione ha recitato ancora un ruolo da protagonista in azzurro, con l’ottavo posto individuale agli Europei di Berlino e la medaglia d’argento insieme al team italiano. La ...

Atletica - Sara Dossena sarà al via della T-Fast 10 km di Torino con l’obiettivo di scendere sotto il muro dei 33 minuti : Dopo il settimo posto alla mezza maratona di Madrid della scorsa settimana, la stagione di Sara Dossena proseguirà domenica 14 aprile con la T-Fast 10km-La Velocissima di Torino. L’azzurra, divenuta la terza italiana di sempre sui 42-195 km grazie al 2h24:00 fatto segnare a Nagoya il 10 marzo, prenderà parte all’appuntamento sulle strade piemontesi con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di avvicinamento ai grandi ...

Atletica – Crippa e Chiappinelli in viaggio per gli USA per preparare i Mondiali di Doha : Atletica: Crippa e Chiappinelli verso gli USA: gli azzurri in partenza per l’Arizona per un raduno azzurro in vista dei Mondiali di Doha Tempo di partenza per Yeman Crippa e Yohanes Chiappinelli, le due medaglie di bronzo su pista della squadra azzurra agli Europei di Berlino nella scorsa estate, rispettivamente su 10.000 metri e 3000 siepi. Domani, mercoledì 10 aprile, il trentino delle Fiamme Oro e il toscano dei Carabinieri ...