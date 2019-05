Atalanta | Gasperini | “Sono felice | il club cresce in continuazione”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Sono molto, molto contento. Per me non ci sarà tanto tempo per le vacanze, ma questa è una fortuna, alla fine mi piace lavorare, mi piace star dentro e pensare già alla prossima stagione e al fatto che potremo anche essere meglio di quest’anno come squadra. Non sarà facile ripetere questi risultati però questa è una società chein continuazione”. Gian Pieroin un’intervista al sito ufficiale dell’dopo l’annuncio della sua conferma da parte del presidente Antonio Percassi si racconta a 360° tracciando un bilancio dell’annata appena conclusa con l’incredibile terzo posto in campionato e qualificazione alla fase a gironi di Champions League. “Il contratto l’avevo da tempo, la scelta era stata fatta in passato, questo era solo un momento di fine stagione. La squadra ha ottenuto un risultato ...

