Assicurazioni | le novità | anche i cani vengono risarciti | tutto quello che c' è da sapere

liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Parrocchie e campanili a rischio crollo, chef che si ustionano o animali domestici smarriti. Ci si può assicurare, ormai, quasi per: pure per un temporaneo periodo di disoccupazione (involontaria), o per garantirsi la riparazione delle rotture domestiche. Magari di un elettrodomestico ormai in

sgroif : RT @TUintermediari: Amissima Assicurazioni: le novità della nuova versione del prodotto Cvt - paolorossetti_ : RT @TUintermediari: Amissima Assicurazioni: le novità della nuova versione del prodotto Cvt - scognama : RT @TUintermediari: Amissima Assicurazioni: le novità della nuova versione del prodotto Cvt -