Assetto Corsa Competizione esce dall' accesso anticipato ed è disponibile da oggi su Steam

Assetto Corsa Competizione - prova : Quale occasione migliore per annunciare il lancio del proprio gioco su licenza se non in occasione della prima gara dell'anno della categoria che si va a simulare? È esattamente quanto accaduto durante questo fine settimana a Monza in concomitanza con la prima tappa del campionato Blancpain Endurance Series. Per 505 Games, Kunos Simulazioni, Ak Informatica, Sparco e Pirelli, era l'occasione perfetta per cogliere un numero infinito di piccioni ...