Ho chiuso coi ritocchini estetici! Asia Nuccetelli ha un nuovo fidanzato

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La figlia di Antonella Mosetti, ospite di Barbara D'Urso a 'Pomeriggio Cinque', ha rivelato di non essere mai stata depressa dopo la fine della sua storia con Gianfranco Battistini. Ora ha unamore e haper sempre con la chirurgia estetica. La figlia 22enne di Antonella Mosetti è più in forma che mai, cosa che la conduttrice non ha mancato di farle subito notare. La ragazza ha risposto che è tutto merito dell’amore.È infatti legata al rapper Astol, al secolo Pasquale Giannetti tra i due le cose sembrano andare alla grande. Quando la D'Urso le ha chiesto se sua madre sapesse del suo, la giovane ha risposto: “Lo ha scoperto su Instagram come quando mi sono lasciata. I miei genitori ancora non lo conoscono. Facciamo un passo alla volta”.Barbara D’Urso ha quindi detto addi trovarla molto meglio perché pare l'ex gieffina abbia smesso di andare dal medico estetico. "Ti trovo meglio di quando ti sparavi un po’ di cose in faccia!”, le ha detto la conduttrice tv, aggiungendo che “per me adesso sei molto più carina. Quindi continua così. Ti terrò lontana da chi ti fa delle cose estetiche!”, ha concluso la D'Urso.le ha sorriso e ha confermato che è esattamente quello che ha intenzione di fare.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...