Arriva Pokèmon Sleep | monitorerà il sonno dei videogiocatori

Arriva Pokèmon Sleep - monitorerà il sonno deo videogiocatori : Poke'mon Sleep , applicazione per smartphone iOS e Android in arrivo nel 2020, lo farà attraverso un nuovo sensore che si collega al cellulare grazie al bluetooth e con i dati ottenuti modificherà l'esperienza di gioco dell'utente

Sta per Arriva re un nuovo gioco per smartphone dei Pokémon : Fonte: pokemon.com Per la gioia di tutti i fan sfegatati dei protagonisti della serie dei Pokémon , è finalmente disponibile un nuovo video gioco per dispositivi Android e iOS che ci condurrà in isole sconosciute abitate da nuovi protagonisti e ci metterà faccia a faccia con nuovi superboss da sconfiggere. Si chiama Pokémon Rumble Rush e a ufficializzare il rilascio del nuovo titolo negli store digitali è un comunicato stampa pubblicato ...

Un altro gioco in stile Pokémon sta Arrivando sui dispositivi mobili : Un recente tweet di Takashi Mochizuki rimanda ad un estratto da un briefing finanziario della società DeNA, il quale afferma chiaramente che l'editore ha collaborato con The Pokémon Company per rilasciare un gioco per smartphone basato sulla licenza Pokémon. Esistono molti generi diversi che potrebbero essere esplorati attraverso la licenza Pokémon, anche se è lecito aspettarsi che si tratterà di un gioco per lo più in stile gacha. L'articolo ...