Apple lancia il nuovo iPod Touch 2019 | il modello base costa 249 euro

Apple lancia a sorpresa il nuovo iPod Touch : (Foto: Apple ) Quest’anno Apple sta coltivando una certa passione per le presentazioni a sorpresa . E l’ha confermata con un annuncio a dir poco inaspettato: il nuovo iPod Touch è già acquistabile (online e nei negozi). La nuova generazione succede all’ultima versione che era stata presentata ben quattro anni fa. Migliorano la scheda tecnica e il design. E il dispositivo arriva sul mercato a un prezzo non esagerato. Sembrava che ...

Apple lancia i nuovi MacBook Pro : più potenti e con tastiera migliorata : (Foto: Apple ) Apple rende ufficiali i nuovi MacBook Pro 2019 che debuttano presentandosi come i Mac più veloci di sempre grazie ai rinnovati processori Intel di ottava e nona generazione montati a bordo, che si spingono per la prima volta a 8-core. Il miglioramento è quantificabile in prestazioni due volte più veloci rispetto al MacBook Pro con processore quad-core e del 40% rispetto al MacBook Pro 6-core. Facciamo un riepilogo di tutte le ...

Whatsapp per iPad : Apple potrebbe lanciare l'app a breve : Whatsapp for business Il 2019 è stato un anno piuttosto impegnativo per Whatsapp finora: all'inizio del mese, Whatsapp Business per iOS è stata lanciata in tutto il mondo. La nuova app, che consente ...