Anticipazioni Un Posto Al Sole | Diego ancora in crisi per Beatrice

(Di mercoledì 29 maggio 2019) UnAlva in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20.45. La soap ha in serbo grandi sorprese anche per la settimana dal 10 al 14 giugno. Sesi troverà alle prese con i suoi dubbi sentimentali, Arianna e Andrea faranno i conti con dei problemi legati all'adozione. Il pericolo Maurizio e Mimmo non èscongiurato Nelle scorse settimane, Maurizio e Mimmo avevano colpito il Caffè Vulcano con due rapine, fortunatamente senza conseguenze disastrose. La vicenda però aveva messo tutti in allarme: in particolare Arianna che per questo aveva deciso di procurarsi una pistola per difendersi da eventuali problemi futuri. Nel corso delle puntate della seconda settimana di giugno, Mimmo e Maurizio saranno bocciati e decideranno di "festeggiare" questa sconfitta pensando a un piano per mettere in atto un nuovo colpo al bar Vulcano. I ragazzi, però, non sanno ...

