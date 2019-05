Anticipazioni New Amsterdam del 2 giugno | un brutto incidente coinvolge Lauren e Helen

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Si conclude il 2la prima stagione della serie tv "New", nell'ultimo appuntamento di quest'anno le cure contro il male di cui soffre il dottor Max Goodwin non sembrano ottenere buoni risultati. La puntata già trasmessa il 26 maggio potrà essere seguita in replica su Mediaset Play, previa registrazione. Il prossimo appuntamento del 2potrà anche essere seguito in streaming, da app scaricabile, su Tablet o PC o smartphone. Trama dei tre ultimi episodi del 2Nel primo episodio della serie tv, dal titolo "Come previsto", il dottor Max sta diventando sempre più scontroso per via delle cure, tanto da entrare in conflitto con il dottor Reynolds che ne risente molto.comprendendo che la situazione sta precipitando decide d'intervenire. Nel secondo episodio dal titolo "Questa non è la fine" il dottor Goodwin dopo una chiacchierata condecide di ...

