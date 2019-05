Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Lo scorso sabato 25 maggio su Canale 5 è andata in onda la finale di Amici. Il talent condotto daDeè arrivato alle diciottesima edizione. Come ogni anno al termine ci sono sempre dei fan felici per la vittoria del loro beniamino e degli scontenti. In questo caso ad essere delusi sono i fan diDi Primo. Stando al giudizio di alcuni il ballerino avrebbe ricevuto molto meno di quanto meritasse. I fan diaccusano la conduttrice di favoritismi Il ballerino siciliano durante la finale del talent si è posizionato sul quarto gradino del podio. Il suo avversario invece, non solo ha vinto il circuito ballo, ma ha anche incassato 30 mila euro più il Premio Tim. In queste ore sul web è scoppiata una vera e propria polemica. Alcuni telespettatori del programma e fan disono arrivati per fino ad accusare la conduttrice. L'accusa nei confronti della De ...

elyslovers : RT @AIMHTrashmania: Ragà però mi fa troppo ridere che Vincenzo ha vinto il grand prix De Lausanne e poi non ha vinto la categoria ad Amici… - ElisaDiGiacomo : Amici18: Maria De Filippi accusata dai fan di Vincenzo di aver favorito Rafael - dybalaxberna : RT @98alessia1: Non so se vorrei essere al posto di Maria o di Alberto, an eternal dilemma #amici18 -