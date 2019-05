Almanacco del 29-05-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 28-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è martedì 28 maggio Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Germano vescovo e i santi Emilio e compagni Martiri me proprio di Emilio andiamo a parlare il personale deriva con poche varianti del cognome gentilizio Emilio Dan incerta origine ma da collegarsi Con ogni probabilità le radici etrusca o almos oscuro significato Perché si dice oscuro significato vai alla vocazione per fare l’insegnante in ...

Almanacco del 27-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è lunedì 27 Maggio tempo di stipendi per chi ce l’ha ma anche tempo di santi del giorno sì Oggi la chiesa ricorda Sant’Agostino arcivescovo di Canterbury e San Giulio Martire potevamo andare a Canterbury no parliamo di piergiulio dell’Antico gentilizio Romano Julius che presumibilmente significa dedicato a Giove Beh il nome dell’agenzia di Arisa lenta Julio Scanio figlio di Enea fondatore ...

Almanacco del 25-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato 27 aprile Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto e oggi è la chiesa ricorda Santa Zita vergine e il Beato Adelmo di Le Mans ora zitta ad Adelmo voi vi chiederete Come si fa andare a parlare di Adele Ebbene sì si può parlare di Adele che la forma abbreviata di Adelaide peggio mi sento stessa radice vi Ada ancora di più ragazzi che viaggio questa mattina ovvero il suffisso Germanico Atala nobiltà ...

Almanacco del 24-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è venerdì 24 Maggio Buongiorno da Francesco Vitale dalla tutta la redazione Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo e anche le sante Susanna Marilena e palladia Martiri ne parliamo di Susanna il termine ebraico ciociara giglio di Rivalta sul volto dall’egiziano Saw scene fiore di loto e all’origine di questo antichissimo nome a un altro concetto di sé e coraggiosa dinamica piena di vita Desidera essere ...

Almanacco del 23-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo già a giovedì e il 23 maggio Buongiorno da Francesco Vitale bene trovati oggi la chiesa ricorda il Beato Crispino da Viterbo e Santa Giovanna antida thouret andiamo a parlare proprio di Giovanna derivante dal ebraico io anche se Dio ha avuto Misericordia veniva imposto originariamente quei bambini nati dopo una lunga attesa Da parte di genitori uno dei nomi più diffusi in tutto il mondo grazie anche a ...

Almanacco del 22-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mercoledì 22 maggio Buongiorno Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia Rita Dal Greco Margherita expare La Margherita è un diffuso personale Romano Ambrogi le perline di vetro di Murano vengono chiamate ma fisicamente margherite pigra placida intellettualmente invece sempre attiva impegnata a tanti dei curiosità Quante sono le stelle in cielo in amore non hanno a correre rischi di solito ...

Almanacco del 21-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è martedì 21 Maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Ludovico deriva dall’antico Franco o Franco nel composto da Gloria fama Davide battaglia con il significato di valoroso in combattimento Entrate che si da il primo Medioevo si è diffuso anche sull’onda del prestigio di vari imperatori così chiamati con diplomazia riesce sempre a dire le cose come sono nella realtà pensa ...

Almanacco del 20-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno hai noi iniziano una settimana inizia il lunedì e il 20 maggio Buongiorno da Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Bernardino da Siena sacerdote noi ci piace Bernardina nome Franco deriva dal Germanico Berno Orsoni Tollo cavolaio hard valore di mercato di Forte dannoso coraggioso come un orso la discreta diffusione del nome si deve al Santo Senese che ne rese celebre la forma maschile e femminile comunque ...

Almanacco del 18-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è sabato 18 maggio Buongiorno da Francesca Oggi la chiesa ricorda San Felice da Cantalice e Saint honorè di Svezia ora come da Felice a hamiko passando onico passiamo a Venanzio e poi parliamo di Erica No non so Comunque noi oggi parliamo di questo nome un personale di origine svedese deriva da Erica il Signore di sempre mediamente diffuso in tutto il periodo medievale e tornate oggi come nome esotico nei primi ...

Almanacco del 17-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 17 maggio giorno da Francesco Vitale oggi Oggi la chiesa Ricorda ricorda San Pasquale Esatto la festività Pasquale in un tempo chiamata cacca dal termine Pasqua Pascoli all’origine di questo personale celebrativo diffusi soprattutto in epoca medievale la vita gli propone parecchie prove ma anche momenti di impensata fortuna tende ad analizzare se stesso i fatti con una proverbiale pazienza da ...

Almanacco del 16-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è giovedì 16 maggio Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda Santo Ubaldo vescovo di Gubbio nome di origine germanica è composto da oggi seno e baldar dito nel significato di intelletto vivace coraggioso stato già nel VIII secolo nel personale UCI Ball introdotto in Italia durante le incursioni germaniche venne latinizzato nelle forme Ubaldo Ubaldo Ubaldi insicuro pieno di dubbi solo dopo essersi accorti dei ...

Almanacco del 15-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mercoledì 15 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di Sant’Isidoro l’agricoltore è San Torquato vescovo Torquato che deriva dal latino Torquato su un antico cognomen portato dalla gens manlia derivante da thorecash significante colui che porta una collana d’oro cosa è predisposto a creare opere artistiche che lo distolgono da inquietudini e dubbi esistenziali quando la situazione si ...

Almanacco del 14-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo a martedì 14 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Mattia Apostolo e la variante di Matteo deriva dall’ebraico matysiak composto da Matador noi a Dio con il significato di dono di Dio desidera condurre una vita tranquilla ben programmato ogni tanto va in cerca di una parziale novità che però non lo distolga troppo dal suo solito tran tran perché fondamentalmente temi di ...

Almanacco del 13-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia una nuova settimana e lunedì 13 maggio Buongiorno da evitare Oggi la chiesa ricorda San Natale vescovo e noi parliamo del femminile Natasha perché non è andata Linda basha vero i pokeristico rosso di Natale termine che deriva dal latino Natale Natale è nato participio passato quindi nasci nascere e significa giorno della nascita è stato ripreso nel tardo Ottocento dalla protagonista del romanzo di Tolstoj ...