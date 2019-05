Allenatore Roma | sfumato Gasperini si sondano altri profili | tutti i nomi FOTO ...

Panchina Roma - rebus Allenatore : adesso in pole c’è Giampaolo e la Samp… : Panchina Roma – Si è da poco conclusa una stagione deludente in casa Roma, il club giallorosso ha fallito anche la qualificazione in Champions League, adesso programma il futuro e non può permettersi nuovi errori. La Roma continua la ricerca al nuovo allenatore, dopo Conte è sfumato anche Gasperini, nelle ultime ore il tecnico ha trovato l’accordo con l’Atalanta per il rinnovo, gialorossi dunque costretti a guardare ...

Giannini : “De Rossi? Ci sono rimasto male. Sul futuro Allenatore della Roma…” : “Il caso De Rossi? sono rimasto male come tutti. La tempistica e i modi sono stati sbagliati per un uomo come Daniele che ha messo sempre davanti a tutto l’attaccamento alla maglia giallorossa. E’ normale vedere oggi manifestazioni di affetto per lui e contestazioni per la società. Per l’ultima gara di De Rossi mi aspetto un grandissimo saluto della città per un grande calciatore, un grande uomo e un grande ...

Roma – Via Ranieri - inizia il toto-Allenatore : Conte si allontana - tutte le altre ipotesi [NOMI E DETTAGLI] : Situazione sempre più calda per quanto riguarda la panchina della Roma. Claudio Ranieri si è praticamente tirato fuori con le dichiarazioni di ieri: “Quello di supervisore è un ruolo che mi è stato offerto quando sono stato contattato. Io mi diverto ancora ad allenare, perciò quando finirà il contratto finirà tutto”. Il tecnico Romano, quindi, si chiama fuori, a meno di clamorosi colpi di scena. Tanti i nomi in corsa tra sogni, ...

Roma - e ora? Tifosi divisi - e spunta l'idea De Rossi Allenatore : Roma - Dimenticare Conte con un altro grande nome. I Tifosi della Roma dopo il sogno infranto chiedono alla società uno sforzo per non sprofondare nella depressione e per non aprire la pRossima ...

Incredibile valzer di panchine - è corsa a due per Conte : nuovo Allenatore per Milan e Roma - si cambia a Genova e possibile sorpresa a Bologna [DETTAGLI] : valzer PANCHINA – Il campionato di Serie A è arrivato nella fase finale, gran parte degli obiettivi delle squadre sono stati raggiunti, bisogna solo decidere gli ultimi posti per l’Europa e la terza squadra retrocessa nel campionato di Serie B. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e sta per prendere il via un Incredibile valzer di panchine. Partiamo da Antonio Conte, sembrano due le certezze: il ritorno in Italia ...

Roma - dopo il mezzo passo falso di Genova ricomincia il 'toto-Allenatore' : Il pareggio per 1-1 in casa del Genoa ha riacceso i malumori in casa Roma.Gli ultimi risultati positivi ottenuti da Ranieri avevano allontanato i rumors relativi all'ingaggio del nuovo tecnico che dovrà guidare la squadra nella stagione 2019/20. Tuttavia, dopo la partita del "Ferraris" nell'ambiente giallorosso è tornato di moda il "toto-allenatore". Ad oggi sono diversi i nomi che circolano tra tifosi e addetti ai lavori: i favoriti per il ...

Calciomercato Roma - le news sul nuovo Allenatore di Gianluca Di Marzio. VIDEO : La società giallorossa era però già pronta ad accogliere questa notizia, come spiegato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. "La Roma ha fatto un tentativo " la sua ricostruzione - ma non era mai stata ...

La Procura Federale ‘ascolta’ la Lazio - richiesti i video della conferenza di Ranieri : l’Allenatore della Roma a rischio : Dopo le frasi di Claudio Ranieri in conferenza stampa, la Procura Federale ha richiesto i video per analizzare le sue parole La Procura Federale della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha richiesto i video della conferenza stampa del tecnico della Roma, Claudio Ranieri, venuta a conoscenza delle frasi su Lazio-Inter del 2010 e in vista della sfida Lazio-Atalanta di campionato, in programma domenica alle 15. La Procura analizzerà la ...

Conte scalda i motori a Roma - tutti i big vogliono il c.t come Allenatore : La Roma continua a sognare, Antonio Conte resta invece in attesa. Nel senso che il leccese si è preso del tempo per valutare alcune cose, ma ci sarà da capire fino a quando la Roma potrà permettersi di aspettare una sua risposta.In tal senso, Roma-Juventus del 12 maggio prossimo può essere una partita spartiacque per capire se Conte deciderà davvero di sposare il progetto della Roma o meno. Maggio, poi, sarà un mese particolare per l’ex ...

Antonio Conte - l’Allenatore più ricercato! In Italia è lotta fra Inter - Roma e Milan : ma attenzione al PSG : Antonio Conte è l’allenatore più ricercato dai top club europei: in Italia è lotta a tre fra Inter, Roma e Milan, mentre all’estero il PSG lo tiene d’occhio Con le ultime partite rimaste in ogni campionato, le big di tutta Europa inziano a buttar giù i primi pensieri giguardanti la prossima stagione. Uno su tutti è quello dell’allenatore, scelta imprescindibile al fine di programmare la nuova annata. Uno fra i nomi ...

Calciomercato Roma - Graziani : Conte prossimo Allenatore : ... 'Da quello che so io, Conte l'anno prossimo allenerà la Roma', le parole a 'Sport Mediaset XXL' dell'attaccante campione del mondo a Spagna '82. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo ...

Ranieri : "Da tifoso giallorosso vorrei Conte Allenatore della Roma" : Serie A, risultati e classifica aggiornata / Serie B, la classifica Risultati di tutti gli sport Momentaneamente il quarto posto, obiettivo minimo di una stagione partita male: "Ora i ragazzi stanno ...

Roma - Pastore : 'L'Allenatore precedente non mi considerava - con Ranieri più autostima' : Il giocatore, migliore in campo nella sfida col Cagliari in cui è andato anche a segno, ha commentato così la gara intervistato da Sky Sport: "Penso che abbiamo fatto una buona prestazione, l'...

Roma - Francesco Totti : 'Conte? Scelta Allenatore non dipende dalla Champions' : ... "Conte alla Roma? In queste settimane se ne sta parlando tantissimo - ha spigato a Sky Sport - ma noi abbiamo Ranieri in panchina e dobbiamo portargli rispetto fino alla fine. Lui è il nostro ...