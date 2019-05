Allegri verso il Barcellona | perché la pista è calda E intanto la Roma

Mercato Juventus - due titolarissimi di Allegri verso la cessione : Mercato Juventus – La Juventus, oltre al nuovo allenatore, deve cominciare a pensare anche alle trattative di calcioMercato, in vista della prossima sessione estiva. La dirigenza bianconera, con a capo Fabio Paratici, ha nelle intenzioni quella di rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione, quella decisiva per la rincorsa alla Champions League. Per fare calcioMercato, però, bisognerà attendere ...

Pedullà : 'Si va verso conferma di Allegri - no della Juve alla cessione di Douglas Costa' : E' uno degli argomenti di discussione principali degli ultimi giorni, ovvero l'incontro fra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che spesso è stato rimandato. Secondo le ultime indiscrezioni, ad inizio settimana avrebbe dovuto esserci la decisione finale da parte dei due, ma ancora non arriva nessun segnale sul futuro della panchina bianconera. Di certo, la dirigenza in questi ...

Valzer di panchine in A Allegri vola verso Parigi : Così come Deschamps, ct campione del mondo e bianconero dentro. Quanto a Conte, resta probabile il suo approdo all'Inter, dove però bisognerà liberarsi di Spalletti: qualche chance anche per un ...

Juventus : Allegri verso l’addio - Conte e Inzaghi tra i possibili sostituti : Il divorzio è sempre più vicino, Allegri nei prossimi giorni potrebbe lasciare la Juventus. A spingere su questa ipotesi sono oggi La Repubblica e La Stampa, mentre i giornali di settore come La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport sono meno sicuri del divorzio anche se non escludono la possibilità. L’incontro di cui si parla da settimane ancora non c’è stato e questo fa capire come la situazione sia tesa, il tecnico è ...

Allegri e la Juventus verso la rottura Conte resta vicino all'Inter : L'anno di contratto che resta tra la Juventus e Massimiliano Allegri basterà per discutere, da oggi, sull'accordo per la buona uscita ma non sarà sufficiente per garantirsi ancora un futuro, dopo un ...

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte? : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus, secondo quanto riportato da ...

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte! : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus è quello di Antonio Conte, il ...

Juve - lavoro verso il derby. Oggi parla Allegri : TORINO - La Juve si è ritrovata ieri per continuare la marcia di preparazione al Derby della Mole, in programma domani sera all'Allianz Stadium. lavoro tecnico e conclusioni per i bianconeri di ...

Mercato Juventus - il Jolly di Allegri verso la cessione : Paratici tratta : Mercato Juventus – Lo schieramento costante in queste ultime partite dovrebbe essere un modo di dimostrare che il calciatore ha recuperato completamente dai guai fisici. Una scelta per mostrarlo e poi cederlo alla fine di questa stagione, una notizia che continua a rimbalzare. Leggi anche: cessione Dybala, rebus bianconero: la Joya può partire, i dettagli […] More

Juventus - 34 formazioni diverse in 34 giornate : Allegri viaggia verso l’en plein? : Juventus, Massimiliano Allegri potrebbe piazzare un altro record in questa stagione, quello delle formazioni cambiate in campionato Juventus campione d’Italia anche quest’anno, grazie alla guida di Massimiliano Allegri che nelle ultime stagioni non ha lasciato scampo alle avversarie del campionato italiano. Al termine della stagione mancano però altre 4 giornate, nelle quali il buon Max potrebbe mettere a segno un record ...

Video Ronaldo - clamoroso gesto verso Allegri? “Ce la siamo fatta sotto” : Video Ronaldo- Un Video che mette in risalto un gesto di Cristiano Ronaldo a fine gara conto l’Ajax. Chiaro gesto di “paura e fifa” come a sottolineare un chiaro messaggio: “Ce la siamo fatta sotto”. Un messaggio breve, ma allo stesso tempo molto importante, il quale sottolinea la tutto il rammarico del campione portoghese. A […] More

Verso Juve-Fiorentina : la conferenza di Allegri in diretta : Joao ha tutto per diventare uno dei migliori terzini del mondo". Sulla paura in Champions. "Non dobbiamo parlare della Champions perché è finita: sono discorsi da bar. Ronaldo non fa miracoli? Con ...

Juventus-Ajax - le probabili formazioni : i dubbi di Allegri verso la risoluzione : Juventus-Ajax si giocherà questa sera allo Stadium di Torino per definire chi passerà alle semifinali di Champions League Juventus ed Ajax sono pronte a sfidarsi questa sera allo Stadium dopo il pareggio della gara d’andata in quel di Amsterdam. Le due squadre hanno dovuto fare i conti con qualche problema legato ad infortuni e squalifiche, dunque vi saranno delle novità di formazione in vista dell’incontro odierno. Nella ...

Calciomercato Juventus - Allegri starebbe spingendo Dybala verso la cessione : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime novità, il club bianconero potrebbe perdere uno dei suoi migliori giocatori, ovvero Paulo Dybala. Il campione argentino sta passando una stagione davvero molto travagliata, soprattutto a causa della presenza di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese ha infatti polarizzato tutte le attenzioni su di sé ed è diventato inevitabilmente il ...