?Alitalia-Atlantia | M5S adesso vuole chiudere

C'è l'idea di spingere Cdp in Atlantia per risolvere il pasticcio Alitalia : Roma. Al momento, più che un piano, è ancora un'ipotesi, un'idea che circola tra gli addetti ai lavori nei corridoi dei ministeri romani senza che nessuno si azzardi a illustrarla davvero. Ma in ...

Alitalia - Di Maio non chiude ad Atlantia : "Ma non si illuda sulla revoca delle concessioni" : MILANO - L'eventuale ingresso di Atlantia nella cordata destinata a risollevare le sorti di Alitalia è una partita separata dalla questione relativa al Ponte Morandi e alla possibile revoca delle ...

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza". Ma AD Castellucci aveva già escluso interesse : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza". Ma la società aveva già escluso l'interesse : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza" : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio : Atlantia non si illuda su revoca concessione : Roma, 5 mag., askanews, - "Non ho nessuna formalizzazione sulla volontà di far partecipare Atlantia alla quotazione. Io dico semplicemente che questa su Alitalia è una operazione di mercato e dunque ...

Alitalia - l'ipotesi di 200 milioni da Atlantia. Ma Castellucci vuole la pace col governo : L'ad del gruppo delle autostrade chiede "rapporti normali" con l'esecutivo. In ballo anche lo sblocco dei 5 miliardi di investimenti per la Gronda

Alitalia - la proroga al 15 giugno rende più facile la trattativa con Atlantia : La società autostradale dei Benetton, considerata il “nemico” da diversi ministri del M5S dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova, è l'unico soggetto rimasto in pista per tentare di completare un'operazione che sei mesi fa sembrava quasi impossibile: la costituzione di una cordata a guida italiana per rilevare le attività di Alitalia dalla gestione commissariale...

Alitalia - Toninelli : 'su Atlantia nessuna retromarcia' : 'Non c'è alcun nesso fra la vicenda della compagnia aerea e la revoca delle concessioni autostradali ad Atlantia per il crollo del ponte Morandi', spiega il ministro delle infrastrutture dopo la ...

Alitalia - Toninelli : 'Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade'. Di Maio : 'Manca solo 15%' : Dal canto suo il ministro dell'Economia Giovanni Tria , intervistato dal Foglio , dice che 'può essere anche corretto che lo stato metta dei fondi per sostenere una società nuova. Il punto è avere ...

Alitalia - Toninelli : “Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade”. Di Maio : “Manca solo 15%” : La risposta dei commissari governativi di Alitalia alla richiesta di proroga avanzata da Fs non è ancora arrivata. Ed è buio fitto sul futuro dell’ex compagnia di bandiera: il vicepremier Luigi Di Maio giovedì sera ha sostenuto che non resta da trovare il 40% del capitale. “Assolutamente no. Si può arrivare anche al 15%, in questo momento, in base a quello che stiamo vedendo della torta”. Ma il ministro dello Sviluppo non ha ...

Toninelli apre ad Atlantia : «Alitalia non va mischiata con ponte Morandi» : ... ma vanno tutelate le istituzioni e l'immagine del governo del cambiamento che ha bisogno della fiducia e del consenso degli italiani che la politica aveva perso». 25 aprile 2019 Lo ha detto Danilo ...

Alitalia - attesa la decisione sulla proroga dell'offerta. Di Maio : 'manca un socio Al 15%'. E Atlantia si chiama fuori : Manca ancora il nome del socio forte per la nuova Alitalia. Ora si attende un nuovo rinvio della scadenza per la presentazione delle offerte quasi certamente per dopo le europee

Atlantia chiude la porta ad Alitalia : Ci si aspettava che ieri fosse fissato un nuovo termine per la presentazione delle offerte vincolanti per Alitalia, come richiesto dalla capocordata Ferrovie dello Stato. Ma né i commissari né il ...