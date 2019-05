Alessia Macari e la lite con il marito Oliver Kragl | ‘Fake news che mi hanno fatto star

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Ci siamo divertiti come pazzi, come due ragazzi normali. Abbiamo bevuto un pochino, ma nessuno si è mai lasciato o ha distrutto stanze, eccetera“.smentisce ancora una volta le voci secondo cui avrebbe avuto un furioso litigio connel corso della loro prima notte di nozze. Lo fa direttamente dalle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 29 maggio, spiegando: “Fakeche mimale.detto che ci siamo picchiati, che abbiamo distrutto la stanza, tutto falso. Non so chi abbia messo in giro queste voci. La polizia sta indagando …”. I progetti diLa voce si era velocemente diffusa sul web e voleva la showgirl e il calciatore del Foggia ai ferri corti con tanto di pesanti insulti e scenate che avrebbero richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. ...

