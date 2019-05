Agnelli si lascia fotografare a Baku | Crosetti cettico su Sarri alla Juve

ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Hanno fatto il giro dei social le immagini pubblicate da Tuttosport di Andreaal bar del Four Season di, lo stesso hotel dove alloggia Mauriziocon il Chelsea. La coincidenza non è passata inosservata e i più leggono nella presenza del presidente bianconero una conferma dell’operazione che porterebbesulla panchina dellantus. Tuttosport evidenzia che non ci sarà possibilità per un colloquio tra i due data la finale di Europa League di questa sera, ma chepotrebbe parlare con Ramadani, procuratore del tecnico toscano. Basta un tweet, poche parole, per esprimere l’opinione di Mauriziosu“Se devo immaginare un allenatore più lontano e diverso in tutto dntus, mi viene in mente un solo nome:” Se devo immaginare un allenatore più lontano e diverso in tutto dntus, mi viene ...

