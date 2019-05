Aeronautica Militare | intercettato un velivolo civile diretto a Milano

Bimbo di 10 anni in pericolo di vita trasportato d’urgenza con volo dell’Aeronautica Militare da Cagliari a Torino : Un bambino di dieci anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza nella serata di oggi da Cagliari a Torino a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per essere ricoverato nell’ospedale “Regina Margherita” della città piemontese. Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene ogni giorno e a qualunque ora in ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : incubo maltempo anche nella prossima settimana sull’Italia [DETTAGLI] : Mentre ci apprestiamo a vivere l’ennesimo weekend di maltempo di questo maggio insolito, un pensiero va ai giorni successivi, nella speranza di avere notizie di condizioni più consone al periodo. In realtà, maggio confermerà la sua anomalia di maltempo anche nella prossima settimana che chiude il mese e che segnerà dall’1 giugno l’inizio dell’estate Meteorologica. Eppure di estivo ci sarà ancora ben poco, visto che nei prossimi giorni si ...

Aeronautica Militare - l’editoria atterra su Amazon : Da oggi, venerdì 24 Maggio, i prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare sono in vendita su Amazon, nella vetrina disponibile al seguente link: https://www.Amazon.it/AeronauticaMilitare . In un contesto sociale e comunicativo sempre più orientato all’utilizzo, da parte della collettività, di strumenti di acquisto online, la Forza Armata ha deciso di inserirsi in un nuovo canale di vendita per garantire agli utenti una ulteriore e più comoda ...

Sport Equestri : l’Aeronautica Militare alla 87^ edizione dello CSIO di Roma : Venerdì 24 maggio, per la seconda volta nella storia del Concorso Internazionale di Salto Ostacoli di Roma, giunto alla sua 87^ edizione, i velivoli MB339PAN delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sorvoleranno la splendida cornice dell’ovale di Piazza di Siena nel parco di Villa Borghese di Roma, stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo. Il passaggio delle Frecce Tricolori, che l’anno scorso avevano suggellato il ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : freddo e maltempo almeno fino alla fine del mese di Maggio [DETTAGLI] : L’Italia si prepara a vivere l’ennesimo weekend di maltempo in questo mese di Maggio irriconoscibile. Sabato 18 e domenica 19 Maggio avremo ancora piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Maggio è stato già caratterizzato da due irruzioni d’aria artica nel Mediterraneo, l’ultima delle quali ha fatto ripiombare anche il Sud Italia in pieno inverno, con l’Etna completamente ricoperto ...

Elicottero dell’Aeronautica Militare ritrova escursionisti dispersi in montagna : Ieri notte un Elicottero HH-139A dell’83° Gruppo CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto per ricercare due dispersi in una zona impervia dell’appennino di Reggio Emilia. Decollato nella tarda serata dall’aeroporto di Cervia, l’Elicottero, con a bordo un’operatrice della Croce Rossa, un tecnico ed un medico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha condotto ...