Addio al bonus Renzi? Il governo ci pensa | tre ipotesi in campo

Addio bonus baby sitter : chi l’ha ottenuto lo utilizzi entro fine 2019 : Il Bonus baby-sitter non sarà rinnovato, anzi. Chi ha fatto domanda e l’ha ottenuto, dovrà affrettarsi a consumarlo entro fine anno, perché poi ci sarà lo stop definitivo. È la stessa Inps a ribadirlo in un messaggio destinato ai cittadini, e pubblicato sul suo sito web. Il motivo è la mancata proroga in legge di bilancio 2019 da parte del Governo. Misura che ha scatenato polemiche da parte delle opposizioni, e sicuramente non piacerà ai neo ...

