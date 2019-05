Accade oggi – 29 maggio 1985 | la tragedia dell’Heysel | il ricordo della Juventus e di

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sono passati 34 anni da quel maledetto 29in cui, durante la finale di Coppa dei Campioni trae Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles, persero la vita 39 persone. I tifosi inglesi cominciano, a un’ora dall’iniziopartita, a spingersi verso il settore Z dello stadio, destinato ai tifosi italiani, sfondando le reti divisorie. Gli spettatori, juventini e non, sono costretti ad ammassarsi contro il muro opposto del settorecurva occupato dai tifosi del Liverpool. Muro che, a seguito del troppo peso, crollò di schianto, schiacciando numerose persone. Unacostata la vita a 39 persone, 32 delle quali italiane. Oltre 600 i feriti. Per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente, la Uefa diede ordine di giocare la partita. In seguito a quanto accaduto venne decretata la squalifica delle squadre inglesi dalle coppe europee ...

