A sei settimane dal voto | Israele rischia ritorno alle urne Netanyahu ha poche ore per

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Benjaminsi è dichiarato vincitore delle elezioni israeliane di aprile, ma la vittoria gli sta sfuggendo dmani, mentre, aore dal termine entro il quale deve trovare un'intesa per formare un nuovo governo, il suoato tradizionale continua a negargli l'appoggio e le elezioni anticipate sembrano sempre più vicine. L'uomo al centro della crisi è l'ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman, che non vuole mollare il punto sul servizio militare per gli studenti di seminari ultra ortodossi.L'impasse, a seidaldel 9 aprile, getta una nuova cupa ombra sul regno ultradecennale di "Re Bibi" e inasprisce l'incertezza politica in un Paese profondamente diviso. A meno di una colpo di scenasi prepara a un nuovo, probabilmente a settembre, e la neo-nominata Knesset ha già avviato lunedì le procedure per lo scioglimento. Senza il sostegno del ...

