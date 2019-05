A Salvini il ministero dell' Economia Le chiavi di casa ora le ha lui

Il monologo di Crozza che sfotte Salvini : “Metto all’asta una rara foto di lui al Ministero - base d’asta : 49 milioni di euro” : Nel monologo di apertura di Fratelli di Crozza, in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza con la consueta ironia paragona un’opera del grande Monet con una rara foto di Matteo Salvini in ufficio: “Guarda che meraviglia questo è Claude Monet. È un quadro della serie de i Covoni ed è stato venduto questa settimana da Sotheby’s per 98 milioni di euro. È un dipinto preziosissimo, e allora anch’io vorrei mettere all’asta un’opera unica: un rarissimo ...

Il grande tour di Matteo Salvini : nel 2019 solo 17 giorni al ministero dell’Interno : Matteo Salvini è stato 'assente' al Viminale nel 70% dei giorni del 2019. A calcolarlo è stata La Repubblica, che grazie soprattutto ai social del leader della Lega ha stimato che Salvini si è presentato al suo ministero solo per 17 giornate piene. Quello iniziato il 1 gennaio a Bormio viene considerato un grande tour elettorale che non si è mai interrotto.Continua a leggere

Nuovo scontro Viminale-Trenta : ‘Non è informata - preferisce polemizzare con Salvini’. ‘Ministero usato a fini elettorali’ : Il Viminale di Nuovo all’attacco della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, dopo lo scontro andato in scena a metà aprile fa sull’apertura dei porti e quello della settimana scorsa con al centro i corridoi umanitari. Stavolta l’oggetto del contendere è un tweet della ministra che aveva ringraziato la Marina militare per un presunto intervento a favore di pescherecci italiani puntati dalle motovedette libiche, salvo ...

Bologna - Tribunale smentisce il decreto Sicurezza. Salvini pronto al ricorso - ma il ministero non è citato : Non può certo essere considerato un sindaco disobbediente Virginio Merola, PD,, che a Bologna ha applicato alla lettera la direttiva emanata dal Viminale sui richiedenti asilo. Ora però il Tribunale ...

Salvini - Sibilia (M5s) velenoso : "Al ministero lo incontro poco - c'è bisogno di presenza" : E sul caso Siri l'esponente del M5s non usa giri di parole: "Logoramento senza senso, si deve dimettere". Anche oggi Matteo...

Infrastrutture - Salvini contro Toninelli : “Al ministero ragionano troppo sui cantieri”. Fonti Mit : “Sbloccati tanti da Sud a Nord” : Botta, risposta e controrisposta su cantieri e Infrastrutture. Lega e Movimento Cinque Stelle discutono animatamente sulla rapidità con la quale si stanno sbloccando le opere. E nel mezzo finisce il ministero delle Infrastrutture, guidato dal pentastellato Danilo Toninelli, tirato in ballo dal vicepremier Matteo Salvini. Rispondendo a Luigi Di Maio, che aveva chiesto fatti e meno slogan, il leader della Lega ha detto: “Bado ai fatti, ...

Matteo Salvini inchioda Danilo Toninelli : "Ci stanno ragionando? Non vorrei che al suo ministero..." : Ennesima giornata complessa ed assai tesa, per il governo. Si parte col titolo di Repubblica, che dà conto dello sfogo di Luigi Di Maio, il quale avrebbe detto che "la Lega è abbagliata dal potere" e vuole "prendersi tutto". Su questa indiscrezione, a Parigi a margine della conferenza stampa finale

Saviano - Fico : “Querela di Salvini è un errore bello e buono - suo ministero ha potere di decidere sulle scorte” : “Visto che il ministro dell’Interno ha il potere di decidere sulle scorte e Saviano è sotto scorta, io non l’avrei mai denunciato. È un errore bello e buono”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo al Festival di Giornalismo di Perugia a una domanda sulla scelta del ministro Salvini di denunciare Roberto Saviano per diffamazione. Fico ha poi risposto alle domande sul tema delle querele ...