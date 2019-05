4-1 all’Arsenal | il Chelsea di Sarri trionfa in Europa League  Hazard | doppietta e un

Il Chelsea vince l’Europa League! Giroud sblocca la gara - Hazard la chiude : poker all’Arsenal in finale : Il Chelsea supera l’Arsenal nella finale di Europa League per 4-1: Giroud, Pedro e la doppietta di Hazard stendono i Gunners e regalano il trofeo a Maurizio Sarri Settimana di grande calcio, tutta in salsa inglese. Prima la finale di Europa League, poi quella di Champions League, fra 4 grandi della Premier League. Si parte quest’oggi, a Baku, con Chelsea e Arsenal di fronte nella prima stracittadina della storia di quella che ...