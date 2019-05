repubblica

(Di martedì 28 maggio 2019) Siiscritti 120mila ragazzi per partecipare ai bandi: "Non per soldi ma crescita personale e altruismo". Questo racconta una ricerca dell'Arci Asci. Le donne ancora in maggioranza

umbriatweets : Avete letto? Volontari. Ecco chi sono e cosa sognano i giovani del servizio civile - romasulweb : Tra green walking e raccolta ingombranti: ecco i 'guerrieri' di Cives Valle Muricana - interrisnews : #ServizioCivile Il rapporto Asc: ecco chi sono i giovani volontari -