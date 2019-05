Vitalizi | nel Lazio approvato taglio per ex consiglieri | risparmio di 6 | 6 milioni annui

Vitalizi tagliati anche nelle Regioni : risparmi per 30 milioni di euro l'anno : Intesa nella Conferenza Stato- Regioni per il taglio dei Vitalizi ai consiglieri regionali: si applicherà il sistema...

