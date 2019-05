Vino | in Portogallo torna il Festival del “vinho verde”

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Al via, in, ildelverde. Giunto alla 29ª edizione, si svolge dal 7 al 10 giugno nella città di Ponte de Lima, nel Nord del paese. Un evento che promuove una delle eccellenze del, ilverde, un prodotto unico al mondo. Ad animare le serate ci saranno degustazioni di vini, piatti tradizionali portoghesi e musica. E’ un’occasione per scoprire la Strada dei Vinhos Verdes, uno dei tanti percorsi enogastronomici del, come suggerisce l’Ufficio Turismo de Portugal. Ilè un paese di forte tradizione vitivinicola e ildelverde e dei prodotti regionali ne è la dimostrazione. La manifestazione è diventata un vero e proprio evento di primo piano nel settore a livello nazionale, che riconosce l’importanza di vinho verde come uno dei prodotti endogeni di eccellenza. Il nome di questo tipo disarebbe ...

EsenSemo : @annalisalupo ?? EUROPA VERDE PERCHE' NO ?? Annalisa, andiamo in Portogallo, bel posto, bella gente, buon clima, buon… - Anabela60017417 : RT @visitportugal: 48 ore a... #Porto, fra #storia, #arte e buon #vino | via @LaStampa - campos_paixao : RT @visitportugal: 48 ore a... #Porto, fra #storia, #arte e buon #vino | via @LaStampa -