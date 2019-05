Vieni da me | Caterina Balivo e il dettaglio in diretta | Avete notato che quando

Vieni da me - Caterina Balivo sulla Prati : “Sono molto arrabbiata!” : Caterina Balivo parla di Pamela Prati a Vieni da me: “C’è poco da ridere!” È stata ospite oggi di Caterina Balivo a Vieni da me Claudia Koll. In apertura di intervista nella rubrica “La Cassettiera”, Caterina ha mostrato un disegno con tanto di letterina fatto da Claudia da bambina e dedicato a sua madre. Subito arrivata la battuta della conduttrice di Aversa che ha detto: “Ultimamente arrivano disegni ...

Caterina Balivo splendida in nero e Luca Ward commuove a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita ancora una volta Luca Ward a Vieni da Me. La presentatrice lo accoglie con un look mozzafiato: mini dress nero che gioca con le trasparenze e décolletée scintillanti dal tacco vertiginoso. Ward racconta di sé e dei risvolti più intimi della sua vita, dalla adolescenza segnata dal dolore per la morte del padre alla lite col fratello e la figlia. L’attore commuove e fa venire la pelle d’oca in studio: Avevo ...

Caterina Balivo incanta in bianco. E Natasha Stefanenko si scatena a Vieni da Me : Caterina Balivo invita a Vieni da Me Natasha Stefanenko. La presentatrice è in splendida forma. In studio si presenta con un look total white che gioca con le trasparenze. I sandali altissimi sono una favola e la slanciano. La bella Caterina certo non sfigura con la splendida Natasha. L’attrice e modella, che ha compiuto 50 anni lo scorso aprile, si sottopone all’intervista della cassettiera e racconta del suo passato in Russia. Da ...

Vieni da me - Caterina Balivo in lacrime. Spagna : “Volevo uccidermi” : Caterina Balivo commossa per il racconto di Ivana Spagna, che svela: “Volevo suicidarmi…” Intervista molto toccante quella rilasciata da Ivana Spagna nella puntata di Vieni da me di oggi, giovedì 16 maggio 2019. Raccontandosi attraverso gli oggetti contenuti nell’ormai popolarissima cassettiera del programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, ripercorrendo la sua carriera musicale ma parlando anche della sua ...

Caterina Balivo - Fabio Canino si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo, che incassa l’ennesimo successo a Vieni da Me con Tullio Solenghi, ospita Fabio Canino. Durante l’intervista della cassettiera al celebre giudice di Ballando con le Stelle non mancano attimi di imbarazzo e qualche battuta pungente. A innescarle è stata la bella Caterina che si presenta al pubblico con una camicia rosa cangiante, piena di fiocchi. La presentatrice ironizza sulla sua conduzione di Detto Fatto, aprendo ...

Caterina Balivo parla di Detto Fatto e fa una battuta a Vieni da me : Vieni da me: Caterina Balivo ricorda la conduzione di Detto Fatto e fa una battuta Momento ‘nostalgico’ per Caterina Balivo all’inizio della puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 15 maggio 2019. Aprendo il primo cassetto di quella che ormai da mesi è la cassettiera più famosa d’Italia, per l’intervista di Fabio Canino, giudice di Ballando con le stelle, Caterina Balivo a Vieni da me ha infatti parlato di Detto ...

Caterina Balivo - Riccardo Fogli si confessa sulla moglie Karin Trentini a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Riccardo Fogli. reduce dall’Isola dei Famosi, si racconta senza freni. Oltre a scatenarsi in un balletto con la bella Caterina. L’ex dei Pooh racconta tanti dettagli della sua vita privata. Ricorda il primo matrimonio con Viola Valentino: Mi sono sposato, felice di sposarmi, nel 1971 con Viola Valentino. Eravamo molto giovani ed è durato tantissimo. Ci siamo lasciati momentaneamente nel 1973 e poi ...

Vieni da Me - l'elogio di Caterina Balivo : meglio di un digestivo - a cosa serve il suo programma : Se chiedeste alla tv di cosa ha bisogno per redimere se stessa, affermerebbe: «di Caterina Balivo». La risposta di milioni di italiani non sarebbe poi così diversa, ed essi lo confermano premiando la loro beniamina con ascolti record. Vieni da Me (Rai Uno), grida ogni giorno la conduttrice partenope

Caterina Balivo da record a Vieni da Me. E incanta col look bianco : Caterina Balivo festeggia su Instagram il record registrato dal suo programma Vieni da Me. Come vuole la tradizione delle presentatrici più in voga, vedi Barbara D’Urso, anche la bella Cate mostra i risultati dell’audience. La puntata di lunedì 6 maggio è stata un vero trionfo, ottenendo il 14,23% di share, pari a 1.997.000 spettatori. Un grande successo a cui a contribuito la toccante intervista a Matilde Brandi che ha ricordato la ...

Vieni da me - Brosio a Caterina Balivo : “Ho avuto problemi venendo qui” : Paolo Brosio è in ritardo a Vieni da me e si giustifica con Caterina Balivo Piccolo imprevisto nella puntata odierna di Vieni da me. Infatti, durante l’anteprima (quando vengono presentati gli ospiti della puntata) ne mancava uno: ovvero Paolo Brosio, protagonista della rubrica “Domande al buio”. Caterina Balivo si è preoccupata e ha chiesto spiegazioni a Brosio, che si è giustificato dicendo di aver sbagliato strada e di ...

Caterina Balivo : battuta su Barbara d’Urso in diretta a Vieni da me? : Vieni da me, ospite fa una battuta… su Barbara d’Urso? Caterina Balivo: “Non è roba mia!” Momento molto divertente all’inizio della puntata di Vieni da me di oggi, venerdì 3 maggio 2019. La padrona di casa Caterina Balivo, come ogni giorno, ha infatti presentato i suoi ospiti: tra questi, il cantante Memo Remigi, che le ha regalato un fiore. Dunque la conduttrice ha ringraziato l’artista per il regalo fattole ...

Caterina Balivo - Valerio Scanu si commuove a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Valerio Scanu. Frizzante come sempre, la presentatrice lo accoglie con un abito di seta d’oro e scarpe altissime dello stesso colore. Il cantante si confessa sulla sua vita professionale e privata, senza nascondere le proprie emozioni, tanto da commuoversi in studio. Scanu si sottopone al gioco del Volevo dirti e risponde alle domande inviate tramite video-messaggi. Manuela Arcuri ricorda quanto Valerio ...

Valerio Scanu spiazza Caterina Balivo e piange a Vieni da me : Caterina Balivo ironizza con Valerio Scanu in diretta a Vieni da me: “Mi devi spiazzare” E’ stato Valerio Scanu il protagonista dello spazio ‘Volevo dirti’ nella puntata di Vieni da me di oggi, giovedì 2 maggio 2019. Il cantante, ospitato dalla padrona di casa Caterina Balivo, si è infatti trovato a dover ascoltare in diretta i videomessaggi di alcune persone che in qualche modo hanno fatto parte della sua vita, da ...

Vieni da me - Caterina Balivo lancia il profilo instagram di Claudio Lippi : Caterina Balivo lancia in diretta a Vieni da me il profilo instagram di Claudio Lippi Claudio Lippi è stato il protagonista delle domande al buio di Vieni da me, nella puntata odierna di martedì 30 aprile. Con la prima domanda comparsa sul grande schermo, Caterina Balivo ha chiesto al suo ospite in che cosa è veramente […] L'articolo Vieni da me, Caterina Balivo lancia il profilo instagram di Claudio Lippi proviene da Gossip e Tv.