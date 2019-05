Video | testo e traduzione di Ausländer dei Rammstein | una fucilata contro il turismo

The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires - il nuovo delirio di Johnny Depp e Alice Cooper (Video - testo e traduzione) : The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires arriva a quasi un mese di distanza dal lancio del secondo album della superband di Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry. Il primo sforbicia come un vetusto Edward di Tim Burton sulle corde della chitarra, il secondo porta ancora il suo teatro dell'assurdo sul palco e il terzo, instancabile, incendia il palco come farebbe con gli Aerosmith, di cui è fondatore. Questo strano accostamento tra i tre ...

Mahmood Soldi Eurovision 2019 : testo e Video : Mahmood Soldi Eurovision 2019. Il cantante è in gara all’ Eurovision Song Contest con il brano vincitore dello scorso Festival di Sanremo Soldi. Ecco di seguito video, testo e autori della canzone. Mahmood Soldi Eurovision 2019: autori AUTORI: Mahmood, Dardust, Charlie CharlesETICHETTA: Universal Music Italia Mahmood Soldi Eurovision 2019: video ufficiale Mahmood Soldi Eurovision 2019: testo In periferia fa molto ...

Unsainted degli Slipknot è il tormento religioso con l’esorcismo del metal-gore (Video - testo e traduzione) : Unsainted degli Slipknot arriva dopo mesi di sudore, ma non parliamo delle ascelle pezzate di Corey Taylor e soci. Dopo un teaser inquietante, un dettaglio delle nuove maschere comparso sui social e la battaglia legale inaugurata da Chris Fehn per avere più chiarezza sulle royalties da spartire con la band, l'anticipazione dell'album "We are not your kind" (che troveremo su tutte le piattaforme a partire dal 9 agosto) è arrivata. Il video ...

La moderna miseria umana nel testo di Mai più da soli di Renato Zero - primo singolo dal nuovo album (Video) : Ci sono i social e la pigrizia dell'essere umano nel testo di Mai più da soli di Renato Zero, che torna con un pezzo ritmato e piuttosto radiofonico. Il tema è quello della realtà effimera creata dai social, dai quali sembriamo dipendere ogni giorno in maniera più preoccupante. Rimane ancora vivida e potente la sua voglia di sperimentare, nonostante gli oltre 50 anni di carriera e la possibilità di appoggiarsi unicamente allo sterminato ...

Video - testo e traduzione di New Eyes di Adam Lambert - vibrazioni rock con occhiali vintage : New Eyes di Adam Lambert è la conferma di un talento, ma anche il necessario ossigeno dopo tanto tempo trascorso sotto l'ombra dei leggendari Queen. Non si può parlare di nuovo album, anche se la stella di "American Idol" non pubblica dischi dal 2015 - anno in cui ha lanciato "The Original High" - e anche se sappiamo soltanto che la stampa americana ha usato la parola "Velvet" per indicare la nuova prova in studio di Adam. La parola "Velvet", ...

Video live - testo e traduzione di The Adults Are Talking dei The Strokes - un inedito a sorpresa che riporta alle origini : The Adults Are Talking dei The Strokes è quel puzzle con il quale si ricompone il quadro di famiglia, la vecchia istantanea sbiadita dal tempo ma sempre perfetta nella sua lucidità, conservata con premura. È successo al "Wilter Theatre" di Los Angeles quando la squadra di Julian Casablancas, in un maldestro tentativo di creare un hype per metà, aveva fatto intendere che su quel palco avrebbero suonato un brano inedito. Le insistenze del ...

Video e testo di Malamore di Riccardo Sinigallia - la marcia funebre de Lo Spietato tra follia e morte : Malamore di Riccardo Sinigallia è una danza macabra e ossessiva. Le chitarre in levare sono i respiri, il basso è il rintocco funebre, e insieme scandiscono un testo che si esprime già nel titolo, perché tra pistole e denaro l'amore trova spazio nella sua accezione più distorta e disturbante. L'amore può essere un collante tra due anime o un cemento tra due mondi impossibili, che tuttavia si attraggono per un disperato tentativo di ...

Il Tre : il nuovo singolo è 'L'importante' TESTO Video : ...su carta Con tanta rabbia nel cuore Tengo stretto questo disegno Quando capisci queste cose qua Capisci che devi star bene con te stesso Quando capisci queste cose qua Hai fatto un passo nel mondo di ...

Zayn Malik e Zhavia Ward cantano A Whole New World - colonna sonora di Aladdin (Video e testo) : Zayn Malik e Zhavia Ward cantano A Whole New World, la canzone della colonna sonora del film Disney Aladdin. La coppia scelta per interpretare il brano nel nuovo film per il cinema è quella costituita dall'ex cantante degli One Direction, Zayn Malik, e dalla cantante e compositrice americana Carisa Zhavia Ward - nota come Zhavia Ward. Lo storico brano di Aladdin, canzone ufficiale della colonna sonora, composta da Alan Menken e scritta da Tim ...

Michelle Hunziker si dà alla trap con ‘Michkere’ : dissing a Diletta Leotta - citazioni e parodia con lo zampino di J-Ax [TESTO e Video] : Michelle Hunziker si dà alla trap con l’aiuto di J-Ax: fuori ‘Michkere’ il primo singolo della subrette svizzera fra bonari dissing, autocelebrazione e rime taglienti firmate Pedar Poy Ci abbiamo messo un bel po’ di anni rispetto ad altre realtà musicalmente più avanzate, ma anche in Italia è arrivata ad affermarsi finalmente la trap. Il ‘nuovo’ genere musicale ha preso piede molto velocemente, con ...

Video - testo e traduzione di What’s my age again?/A milli dei Blink 182 feat. Lil Wayne - insieme per un tour : What's my age again?/A milli dei Blink 182 feat. Lil Wayne è, in gergo, un mash-up tra due grandi successi dei due artisti che presto partiranno in tour insieme per il Nord America. La punk-band di Mark Hoppus e il rapper di Go DJ hanno unito le loro forze: sulla base del successo dei Blink 182, Lil Wayne rappa il singolo estratto dall'album "Tha Carter III" (2008) e i fan di entrambi gli artisti apprezzano. Nel 2015 lo storico ...

Video e testo di Michkere di Michelle Hunziker - trash-parodia per lanciare un nuovo programma - e ce lo meritiamo : Il mainstream ci aveva già puniti con Dolcemaro di Malgioglio feat. Barbara D'Urso, ma il sadismo si accanisce ancora sulle nostre membra stanche con Michkere di Michelle Hunziker. Ripetiamo: Michkere di Michelle Hunziker. Nulla di strano in queste 4 parole, se non fosse che troviamo la showgirl e conduttrice di Striscia La Notizia nelle vesti di una "riot grrrl" glitterata e cosparsa di bigiotteria mentre fa il verso alla trap, mentre dissa ...

Video - testo e traduzione di If I Can’t Have You di Shawn Mendes - l’amore appassionato con gli occhi dell’r’n’b : If I Can't Have You di Shawn Mendes arriva come un fulmine a ciel sereno a un anno di distanza dal lancio dell'ultimo album, l'omonimo, pubblicato il 25 maggio 2018. Il brano è un nuovo inedito e ci mostra il cantautore canadese alle prese con una dedica appassionata a una donna alla quale manifesta l'impossibilità di vivere una vita normale se al suo fianco non vi fosse lei. Il testo è stato scritto dallo stesso Mendes in collaborazione ...