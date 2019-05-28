romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - InfoAtac : #info #atac - Rete bus est - Ripristinata la viabilità in via Bronte, dopo incidente, la linea 107 riprende il norm… - InfoAtac : #info #atac - Rete bus sud - Ripristinata la viabilità, dopo incidente in via Annia Regilla/Appia Pignatelli, la li… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DI Roma CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PRATICA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULL’APPIA NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 09:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E ARDEATINA MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E BOCCEA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 09:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E ARDEATINA MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E BOCCEA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA L’INCIDENTE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI Roma E’ STATO RIMOSSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E APPIA, E TRA ARDEATINA E PONTINA MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA PRENESTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 08:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FROSINONE E CEPRANO, LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FIANO E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE DI FIRENZE, LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; RESTANO INVECE DISAGI PER L’ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SEMPRE SULLA A1 NEL TRATTO Roma NAPOLI, DOVE PERMANGONO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FIANO E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE DI FIRENZE; RESTIAMO SULLA A1 MA NEL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO IN DIREZIONE DI FIRENZE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULL’AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma; SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO SU VIA RINALDO D’AQUINO NEI PRESSI DELLA NOMENTANA: RIAPERTO IL TRATTO CHIUSO IN PRECEDENZA TRA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTA CHIUSA VIA RINALDO D’AQUINO NEL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO VERSO IL RACCORDO; RIPERCUSSIONI NELLE STRADE CIRCOSTANTI, CON INCOLONNAMENTI SULLA STESSA VIA PALOMBARESE E SU VIA DI SANT’ALESSANDRO; UN ALTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI IN VIA RINALDO D’AQUINO NEI PRESSI DI VIA NOMENTANA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO NELLE DUE DIREZIONI; RIPERCUSSIONI NELLE STRADE CIRCOSTANTI, CON INCOLONNAMENTI SULLA ...