romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019) VIABILITA’DEL 27 MAGGIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO; SULLA STESSATERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI SULLAFIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO; E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, SONO IN CORSO LAVORI NOTTURNI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ANAS IN CARREGGIATA INTERNA, TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E LAURENTINA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE 21.30 E LE 5.30; IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL PROSSIMO 31 MAGGIO. SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - InfoAtac : #info #atac - Rete bus est - Ripristinata la viabilità in via Bronte, dopo incidente, la linea 107 riprende il norm… - InfoAtac : #info #atac - Rete bus sud - Ripristinata la viabilità, dopo incidente in via Annia Regilla/Appia Pignatelli, la li… -