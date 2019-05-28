romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-05-2019 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FROSINONE E CEPRANO, LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FIANO E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE DI FIRENZE, LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; RESTANO INVECE DISAGI PER L’ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SEMPRE SULLA A1 NEL TRATTO Roma NAPOLI, DOVE PERMANGONO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FIANO E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE DI FIRENZE; RESTIAMO SULLA A1 MA NEL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO IN DIREZIONE DI FIRENZE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULL’AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma; SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO SU VIA RINALDO D’AQUINO NEI PRESSI DELLA NOMENTANA: RIAPERTO IL TRATTO CHIUSO IN PRECEDENZA TRA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTA CHIUSA VIA RINALDO D’AQUINO NEL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO VERSO IL RACCORDO; RIPERCUSSIONI NELLE STRADE CIRCOSTANTI, CON INCOLONNAMENTI SULLA STESSA VIA PALOMBARESE E SU VIA DI SANT’ALESSANDRO; UN ALTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI IN VIA RINALDO D’AQUINO NEI PRESSI DI VIA NOMENTANA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO NELLE DUE DIREZIONI; RIPERCUSSIONI NELLE STRADE CIRCOSTANTI, CON INCOLONNAMENTI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALL’ USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA; RESTIAMO NEI PRESSI DI VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONZANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONZANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E PRENESTINA; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLazioNE È TORNATA REGOLARE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; SI RALLENTA POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI ACILIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA Roma-FIUMICINO, IN ESTERNA INVECE, CODE TRA LA A91 E LA VIA DEL MARE; SEMPRE SULLA Roma-FIUMICINO, MA SUL TRATTO INTERNO RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN DIREZIONE Roma; SULLA FLAMINIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA SALARIA E LA CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN AUMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA FLAMINIA E LA CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; PERMANGONO ...