Vi presentiamo la nebulosa di Orione

(Di martedì 28 maggio 2019) Una manciata di secondi per ritrovarci immersi in una delle nebulose più celebri di sempre, con un viaggio in 3D. Succede in questo video, grazie al potere combinato di due tra i più potenti telescopi spaziali mai costruiti, Hubble e Spitzer, che ce ne offrono una veduta senza precedenti. Ci ritroviamo di fatto nel cuore di una delle regioni più ricche di stelle in via di formazione, una cosiddetta nursery. E se possiamo apprezzarla in modo così nitido è anche perché, oltre alla mole sterminata di dati raccolti dalle agenzie spaziali, per lavorare alla visualizzazione sono state impiegate tecniche per l’elaborazione cinematografica di Hollywood. (Credit video: Hubble space telescope) ViladiWired.