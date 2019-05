Venezia | preside del liceo si toglie la vita alla vigilia ​dello sciopero contro di lui

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Francesca Bernasconi Vittore Pecchini, 57 anni, era ildelMarco Polo diEra previsto per oggi lo sciperodi lui, per contestare la sua gestione. Ma ildel loceo Marco Polo di, Vittore Pecchini, si è tolto latra savato e domenica, prima di subire le proteste a suo carico. Oggi, studenti e docenti avrebbero scioperato per protestarel'operato del dirigente di una delle scuole superiori più note e affermate della città. Ma, dopo mesi di lamentele, critiche e proteste, Vittore Pecchini ha deciso dirsi la, forse proprio perché esasperato dal clima che si respirava nella sua scuola, e si è ucciso all'età di 57 anni, lasciando la moglie e due figli. Era un giramondo, tra viaggi, navigazioni in barca a vela e immersioni subacquee. Inizialmente la morte era stata attribuita a un malore improvviso, ma poi si è ...

