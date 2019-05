Venezia 76 Work in Progress | Alberto Barbera pubblica la prima foto dal Lido

spettacoloitaliano

(Di martedì 28 maggio 2019) Il direttore artisticoprepara la nuova edizione della Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di76. Mancano quasi 3 mesi a76, ma il direttore artisticonon vede l’ora di cominciare e poco fa è arrivata ladal Palazzo del Cinema ancora in fase di lavorazione.«Un programma che si annuncia scoppiettante» « Here we are again…(parole e musica di Ray Charles). Pronti per ripartire con la selezione. ...

radiocafoscari : RT @comunevenezia: ??È in corso all'università @CaFoscari il 6. Seminario 'The Future of Work' sul diritto del #lavoro e la regolamentazione… - radiocafoscari : RT @comunevenezia: ??????????Da oggi fino a venerdì 31 maggio a @CaFoscari il 6. Seminario “The future of work” sul diritto al #lavoro e la su… - comunevenezia : ??????????Da oggi fino a venerdì 31 maggio a @CaFoscari il 6. Seminario “The future of work” sul diritto al #lavoro e… -