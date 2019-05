ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) La notizia di un possibile approdo disulla panchina del Barcellona circola da qualche ora, da quando, cioè, si è diffusa la notizia della fine dell’avventura per Ernesto. L’allenatore catalano non è stato perdonato per aver perso Champions League e Coppa del Re e a momenti si aspetta l’ufficialità del divorzio dal club. Ne sono certi El Mundo Deportivo e Sport, i due giornali sportivi di Barcellona ma la voce si allarga a macchia d’olio, accreditata anche da SportMediaset. Tra i nomi dei suoi possibili sostituti (Xavi, Koeman, Roberto Martinez, Ten Hag) è comparso anche quello di Max. Appena è venuta fuori la notizia, Marca ha lanciato un sondaggio online per idel Barcellona per conoscere le loro preferenze. Tra tutti, Massimilianoè risultato il meno votato. Il preferito è Roberto Martinez, seguito da Ten ...

napolista : Valverde potrebbe lasciare il Barca, ma i tifosi non vogliono Allegri Insieme alla notizia dell’esonero di Valverde… - SSCNapoliNews : Valverde potrebbe lasciare il Barca, ma i tifosi non vogliono Allegri - Lorenzo8194 : @14Nico11p @SimoneAvsim L’incastro potrebbe essere Valverde ( verrà esonerato in queste ore) a @ManCity per poi liberare Pep -