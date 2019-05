Valentina Nappi | Voglio eliminare la fame di sesso nel mondo

CCN - Saverio Raimondo torna su Comedy Central. «Faremo satira sulle europee». Valentina Nappi prima ospite : Saverio Raimondo, CCN Alla vigilia delle elezioni europee, Saverio Raimondo non poteva trattenersi dall’affrontare a modo suo i temi più divisivi della campagna elettorale. Lo stand up comedian stasera alle 23.00 tornerà su Comedy Central con la quinta stagione di CCN – Comedy Central News, il suo late show. Il comico ripartirà con alcune novità, tra cui le interviste in esterna ed un cartone animato di cui lui stesso sarà il ...

Valentina Nappi choc : «Notre-Dame a fuoco? Non riuscivo a non godere» : In Europa e nel mondo quasi tutti si sono commossi nel vedere le fiamme avvolgere la guglia della cattedrale di Notre-Dame, pochi giorni fa: il quasi è d’obbligo, perché c’è qualcuno che invece ne ha goduto. Parliamo di Valentina Nappi, attrice hard italiana ormai una star negli Stati Uniti, che mentre la cattedrale bruciava era andata controcorrente su Twitter: «È una grande perdita ma non posso non godere nel vedere una chiesa bruciare», aveva ...

Una foto non autorizzata della pornostar Valentina Nappi circola su Facebook : ecco la sua reazione : La pornostar napoletana è una delle attrici a luci rosse italiane più apprezzate al mondo, non solo per quanto riguarda l'attività nel cinema per adulti, ma anche per l'impegno sociale e politico che ...

