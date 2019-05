Urne piene | scaffali vuoti

ilfoglio

(Di martedì 28 maggio 2019) Venticinque anni di librerie: dal messaggio della discesa in campo di Berlusconi del ’94 al 34 per cento della Lega di Salvini, l’immagine della vittoria è ormai legata agli. Un paese ossessionato non dai libri – si sa che non legge nessuno – ma dai saloni del libro e dalle librerie. MM P

sigeardo : @paam1972 @matteosalvinimi Purtroppo piazze vuote - urne piene, sembra essere il leitmotif del giorno - MRZ1977 : @Gladys82012839 Piazze piene urne semivuote... - PAOLND : @Gladys82012839 “Piazze piene, urne vuote “ resta sempre vero. -