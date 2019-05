UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 29 e giovedì 30 maggio 2019

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Ursula tiene in pugno Carmen. Riera vuole sapere perchè... : Ricattata dalla Dark Lady, Carmen decide di rivelare a Riera perché è costretta a sottostare ai ricatti di Ursula.

UNA VITA Anticipazioni 29 maggio 2019 : Ursula violentata da due ladri : Ursula ha continui flashback del suo passato e ricorda di essere stata violentata da due ladri, entrati nella casa della sua famiglia per rubare.

Una Vita anticipazioni: Ursula e Samuel rapiscono il figlio di Blanca Le ultime anticipazioni di Una Vita parlano del parto di Blanca, la quale vive una situazione abbastanza tragica. Durante la sua fuga con Diego, alcuni briganti li attaccano. Mentre la giovane Dicenta riesce a fuggire, l'Alday viene duramente colpito. Ed ecco che nel bel […]

UNA VITA - trama serale di oggi : Diego evade dal carcere : Un nuovo e appassionante episodio della soap Una Vita attende i fan della tele novela iberica questa sera nel consueto appuntamento serale su rete 4, subito dopo la messa in onda della puntata de Il Segreto. A partire dalle 22;30, vedremo che Diego, grazie ad uno stratagemma, riuscirà ad evadere di prigione, proprio mentre il padre Jamie si recherà dal figlio per annunciargli quanto scoperto sulla sua malattia. Il patriarca infatti ha scoperto ...

UNA VITA Anticipazioni 28 maggio 2019 : Jaime nasconde un terribile segreto a Blanca : Jaime decide di non rivelare a Blanca che Samuel ha corrotto il medico, per convincerli che Diego fosse ancora malato.

Il Segreto e UNA VITA : sospesa la puntata serale di martedì 28 maggio : La programmazione de Il Segreto e Una Vita subirà un'inattesa e sgradita variazione nella giornata di oggi 28 maggio. Mediaset ha, infatti, deciso di non mandare in onda la puntata serale, diventata un'abitudine del palinsesto di Rete 4 negli ultimi mesi. Stando a quanto riporta la guida tv del Biscione, le due telenovelas spagnole questa sera non ci saranno per lasciare spazio ad un programma di approfondimento sulle recenti Elezioni Europee. ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 giugno 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Una VITA da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019: Samuel, in preda ai sensi di colpa, vuole costituirsi per l’assassinio di Jaime, ma Ursula riesce a fargli cambiare idea. Diego e Blanca, finalmente, si rincontrano e decidono di stare insieme: la ragazza racconta all’amato tutti gli abusi che ha dovuto sopportare dal marito; Diego, ascoltato lo sfogo della ragazza, desiste dall’intento di ...

UNA VITA - spoiler : Carmen confessa il suo difficile passato a Riera : Lo sceneggiato spagnolo Una Vita continua ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, svelano che nel quartiere di Acacias 38 nascerà una nuova storia d’amore. I personaggi in questione sono due alleati di Ursula Dicenta ovvero l’investigatore Riera, assunto per indagare sull'oscuro passato dell’ex istruttrice, e la domestica Carmen Sanrujo. Quest’ultima e il detective ...

UNA VITA spoiler : Arturo nasconde a Silvia i suoi problemi di salute : Non mancano sorprese nella famosa e appassionante soap opera di origini iberiche “Una Vita”. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, uno storico personaggio avrà dei numerosi malesseri: a passare dei brutti momenti sarà Arturo Valverde, proprio quando ritroverà la felicità tra le braccia di Silvia Reyes. Il colonnello dopo essersi accorto di avere la vista sfocata, prenderà la situazione alla ...

UNA VITA - spoiler spagnoli : Genoveva seduce Antonito - Ramon invita Carmen alla cena di famiglia : Le vicende di Una Vita continuano ad intrattenere i telespettatori italiani e quelli iberici. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 27 a venerdì 31 maggio, la rivalità tra Bellita e Felicia si farà sempre più accesa, mentre Ramon presenterà Carmen come sua fidanzata a tutto il vicinato. Infine Antonito riceverà le attenzioni di Genoveva. Una Vita: Bellita contro Felicia Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole dal 27 al ...

UNA VITA anticipazioni : ARTURO inizia a sentirsi male e… : Non ci sarà pace per ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) nei prossimi mesi di Una Vita; l’uomo infatti, proprio quando sarà finalmente felice al fianco dell’amata Silvia Reyes (Elia Galera), avvertirà una serie di frequenti malori che comprometteranno la sua serenità. Facciamo quindi un ripasso della storyline per vedere quello che effettivamente succederà… Una Vita, spoiler: Esteban si avvicina a Silvia e ARTURO Smascherato il ...

