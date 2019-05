Una decina di calciatori e dirigenti sportivi sono stati arrestati in Spagna per

Militanti leghisti aggrediti a Lecce da Una decina di antagonisti : Un gruppo composto da una decina di presunti appartenenti all’area antagonista, dopo un diverbio con Militanti della Lega impegnati a diffondere sotto un gazebo materiale per la campagna elettorale, ha divelto la struttura facendola cadere per terra, strappando volantini e vessilli del partito. L’aggressione è avvenuta a Lecce .Durante il parapiglia è rimasta contusa ad un occhio anche una ragazza di 17 anni che si ...

Nuovo blackout in Venezuela : guasto nella Capitale e in Una decina di Stati : Nuovo blackout la notte scorsa in Venezuela, in alcune zone della Grande Caracas e in una decina di Stati: le autorità abbiano non hanno fornito informazioni sulla natura del Nuovo guasto. Oltre alla Capitale e alla sua provincia, la corrente elettrica manca a Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, Merida, Miranda, Zulia, Barinas. Il blackout si sarebbe verificato nell’ambito di un piano di razionamento dell’erogazione di energia ...