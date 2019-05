Una cosa il M5s è riuscita a farla | distruggere Radio Radicale

Elezioni comUnali 2019 : morti 3 candidati sindaco - cosa succede : Elezioni comunali 2019: morti 3 candidati sindaco, cosa succede Domenica 26 maggio non è stato solo il giorno delle Elezioni europee e delle Regionali in Piemonte, visto che in quasi 4000 comuni si è votato per le amministrative. E proprio in merito alle Elezioni comunali c’è da registrare un episodio singolare quanto spiacevole. Infatti, in 3 Comuni dove si doveva votare per le amministrative 3 candidati sindaco sono morti. Evento ...

Maria De Filippi si sfoga contro la Rai : “Lo stop alla mia ospitata da Mara Venier? Una cosa antipatica” : “Non ci dovrebbero essere paletti in tv“. Così Maria De Filippi ha commentato il blocco della sua ospitata a Domenica In da Mara Venier. Reduce dal successo della finale di Amici, la conduttrice ha spiegato all’Adnkronos come questa cose le abbia lasciato l’amaro in bocca: “Mi è dispiaciuto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a Domenica In. L’ho trovata una cosa davvero strana. E antipatica, perché l’avevamo ...

Meteo - è allerta. Il maltempo non molla l’Italia. Cosa succede nei prossimi giorni. “NessUna regione risparmiata” : Alzi la mano chi è stanco della pioggia. Sì, è lo stesso anche per noi. Ma attenzione, non è ancora finita! Siamo arrivati all’ultima settimana del mese di maggio e ancora si parla di nuvole e acqua. Poi lo abbiamo visto tutti , questa settimana si è aperta con nuvolosità e precipitazioni su tutte le regioni italiane. Colpa della circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, che oggi continuerà a stazionare sul Mar Tirreno, ...

Formula 1 – Gp di Monaco amaro per Raikkonen - Kimi si consola con l’hockey : “almeno Una cosa buona questo weekend” [VIDEO] : Kimi Raikkonen si consola con l’hockey sul ghiaccio dopo una deludente gara a Monaco E’ andato in scena ieri lo spettacolare Gp di Monaco: Lewis Hamilton ha trionfato nel segno di Niki Lauda, seguito sul podio da Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Quarto invece Max Verstappen, che ha tagliato il traguardo al secondo posto ma è scivolato fuori dal podio a causa di una penalizzazione per unsafe release. Giornata deludente per ...

Recensione What/If : cosa succede quando decidi di guardare Una soap con Renée Zellweger? : Recensione What/If, la costosa soap di Netflix con Renée Zellweger e Jane Levy è perfetta per chi ama le soap, ma una perdita di tempo per gli altri.Netflix il 24 maggio ha rilasciato, con un trailer ammaliante, la nuova soap What/If creata da Mike Kelley, già creatore di Revenge con Emily Van Camp per ABC. La serie ha suscitato subito la nostra curiosità, non tanto per il genere, ma per i nomi coinvolti: Renee Zellweger che fa il suo debutto ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè gelata da "nonna" Dori Ghezzi : "Fabrizio non meritava Una cosa così" : "Fabrizio De Andrè non meritava una escalation familiare di questo tipo". A parlare è Dori Ghezzi, storica compagna di Faber, che intervistata alla rivista Sono prende di mira la nipote del cantautore genovese, Francesca De Andrè, concorrente del Grande Fratello. Leggi anche: "Tuo nonno si rivolta n

Film in uscita - da Una vita violenta ad Aladin e poi Il Traditore e Takara : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : UNA vita violenta di Thierry De Peretti. Con Jean Michelangeli, Cedric Appietto, Delia Sepulcre-Nativi. Francia 2017. Durata: 106’ Voto: 4/5 (DT) Parigi 2001. Nonostante le minacce di morte, il giovane studente politicizzato Stephane decide di tornare sull’isola natia della Corsica per partecipare ai funerali dell’amico fraterno e compagno d’armi ucciso in un regolamento di conti tra autonomisti e indipendentisti corsi. Scelta personale che dà ...

Una lista di film da vedere prima di Stranger Things 3 tra avventure e storie d’amore : cosa ne sarà di Dustin e Steve? : Se si vuole arrivare preparati alla messa in onda di Stranger Things 3 non bisogna far altro che ascoltare i consigli dei fratelli Duffer, i creatori della serie cult in forza a Netflix. La piattaforma ospita le prime due stagioni per un solito ripassino prima dell'arrivo della terza ma, chi non vuole arrivare all'appuntamento impreparato, dovrà prendere carta e penna e segnare una serie di titoli di film a cui i nuovi episodi si ispirano, ...

FOTO – Comunicato Curva B : “Noi strumentalizzati - vogliamo far capire ad ADL solo Una cosa” : Comunicato Curva B: Nuovo Comunicato Curva B. Non si placano le polemiche di una parte di tifoseria contro De Laurentiis. Da diverse settimane si susseguono contestazioni al San Paolo e comunicati nei confronti del patron azzurro reo, secondo alcuni gruppi di tifosi, di aver “infangato Napoli” attraverso le ultime dichiarazioni. Gli ultras 1972 Curva B hanno diramato un Comunicato, dove chiariscono la loro posizione e provano a ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula ha un attacco d'ansia. Cosa avrà turbato la Dark Lady? : Ursula inizia a ricordare, ma si tratta di un passato difficile da accettare e che metterà seriamente in crisi la perfida Matrona di Acacias 38.

Una Vita anticipazioni : cosa ha in mente di fare il vero IÑIGO? : L’ingresso di Peña (Adrian Castiñeiras), ossia il vero Iñigo Cervera, non passerà inosservato ai fan di Una Vita e darà inizio ad una serie di timori per i due pasticcieri de La Deliciosa: come abbiamo infatti anticipato nei nostri precedenti post, quelli che i telespettatori conoscono come i coniugi Iñigo (Xoan Forneas) e Flora Cervera (Alejandra Lorenzo) sono in realtà fratello e sorella. L’arrivo del legittimo proprietario ...

Elezioni comUnali Firenze 2019 - c’è anche qualcosa di nuovo a sinistra : di Ornella De Zordo, laboratorio perUnaltracittà Firenze, si sa, è la roccaforte dei renziani, sebbene Dario Nardella, suo ex vicesindaco e ora sindaco uscente, tenti di togliersi dall’ombra ingombrante del suo predecessore che infatti non si è neppure visto in questa campagna elettorale. Nardella è sostenuto da ben 6 liste oltre a quella del Pd, cercando così di coprire un arco a 180 gradi: da un lato sventola lo spauracchio delle destre con ...

Lauda e il movimento : Una cosa sola : La scomparsa di Niki Lauda, lunedì 20 maggio, è di quelle che trascendono il significato di ciò che l’uomo aveva rappresentato in vita. Tre volte campione del mondo di Formula 1, idolo inimitabile di un’intera generazione cui regalò, a metà anni 70, una Ferrari nuovamente vincente, protagonista di una seconda esistenza dopo il terribile rogo […] L'articolo Lauda e il movimento: una cosa sola sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...