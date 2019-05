Un posto al sole anticipazioni | MARIELLA dice la verità a GUIDO | ecco quando

tvsoap

(Di martedì 28 maggio 2019) Ledi Unalper la prossima settimana, unite agli spoiler diffusi dal settimanale Nuovo Tv, ci aiutano a raccontarvi con più dettagli quello che in realtà vi stiamo già segnalando da tempo: lasul piccolo Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont) è vicina… anzi a questo punto praticamente imminente! Come vi abbiamo già riportato, tra poco più di una settimanaDel Bue (Germano Bellavia) si deciderà a chiedere la mano diAltieri (Antonella Prisco), ma intanto lei inizierà a sentirsi sempre più in colpa per non avergli detto tutto sulla vera paternità di Lorenzo. Unalspoiler: quali conseguenze porterà lasu LORENZO? Occhio dunque alle puntate clou di giovedì 6, venerdì 7 e lunedì 10 giugno:chiederà adi sposarlo, ma dalle trame ufficiali si evince che le cose non andranno proprio come lui voleva: il Del Bue, ...

